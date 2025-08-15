Россия втрое нарастила удары по спасателям: июль стал рекордным месяцем по атакам
Киев • УНН
Количество атак РФ на украинские службы экстренного реагирования выросло втрое в июле 2025 года, достигнув 16 случаев. Намеренные «двойные атаки» по пожарным и медицинским авто нарушают Женевскую конвенцию.
В июле 2025 года количество атак российских войск на украинские службы экстренного реагирования выросло втрое, достигнув 16 случаев. Намеренные "двойные атаки" по пожарным и медицинским автомобилям нарушают Женевскую конвенцию и могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитику Sky News.
Детали
С января 2024 года в Украине задокументировано по меньшей мере 82 случая, когда российские дроны или артиллерия намеренно попадали в автомобили экстренных служб. Особенно резкий рост произошел в июле этого года — до 16 атак, что втрое больше, чем в июне.
Россияне нацеливаются на машины скорой помощи, чтобы подорвать волю украинцев к борьбе. Они хотят убедить украинцев не становиться медиками, не быть волонтерами, они хотят сделать это как можно более опасным
Россия активно использует тактику "double tap" — сначала наносит удар по гражданской инфраструктуре, а затем атакует спасателей, прибывающих на место. Видео с камер FPV-дронов демонстрируют, что целью становятся четко маркированные пожарные и медицинские автомобили.
Россияне следят за нами, и в своих социальных сетях предупреждают, что мы являемся для них приоритетной целью. На нас охотятся
Самые масштабные атаки в 2025 году, в результате которых пострадали работники спасательных служб:
• Никополь, август — артиллерийский обстрел попал в скорую помощь во время выезда на предыдущий удар. Погиб 23-летний спасатель Даниил Хижняк.
• Херсон, июль — серия ударов FPV-дронами по пожарным автомобилям, подтвержденная видео российских операторов.
• Днепр, июнь — уничтожен автомобиль ГСЧС во время тушения пожара после обстрела.
• Одесская область, май — удар по карете скорой помощи, перевозившей раненых гражданских.
Важно отметить, что такие действия прямо нарушают статью 15 Протокола I к Женевской конвенции, которая обязывает защищать медицинский и спасательный персонал.
Напомним
13 августа в Херсонской и Донецкой областях российские дроны атаковали легковые автомобили и карету скорой помощи. В результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
Кроме этого, в июле в Константиновке Донецкой области российский БПЛА атаковал спасателей местной пожарной команды. Это произошло во время эвакуации гражданского населения из опасной зоны.
Зеленский: с тысячей бомб и до 1400 дронов за неделю рф затягивает войну, а уступки не убеждают убийцу11.08.25, 13:47 • 11076 просмотров