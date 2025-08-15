Россия втрое нарастила удары по спасателям: июль стал рекордным месяцем по атакам

Карета скорой помощи, которую россияне обстреляли в Купянске 9 июля

В июле 2025 года количество атак российских войск на украинские службы экстренного реагирования выросло втрое, достигнув 16 случаев. Намеренные "двойные атаки" по пожарным и медицинским автомобилям нарушают Женевскую конвенцию и могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитику Sky News.

Детали

С января 2024 года в Украине задокументировано по меньшей мере 82 случая, когда российские дроны или артиллерия намеренно попадали в автомобили экстренных служб. Особенно резкий рост произошел в июле этого года — до 16 атак, что втрое больше, чем в июне.

Россияне нацеливаются на машины скорой помощи, чтобы подорвать волю украинцев к борьбе. Они хотят убедить украинцев не становиться медиками, не быть волонтерами, они хотят сделать это как можно более опасным - подчеркнула старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Геринг.

Россия активно использует тактику "double tap" — сначала наносит удар по гражданской инфраструктуре, а затем атакует спасателей, прибывающих на место. Видео с камер FPV-дронов демонстрируют, что целью становятся четко маркированные пожарные и медицинские автомобили.

Россияне следят за нами, и в своих социальных сетях предупреждают, что мы являемся для них приоритетной целью. На нас охотятся - заявил глава Херсонской областной муниципальной службы по чрезвычайным ситуациям Максим Курчик.

Самые масштабные атаки в 2025 году, в результате которых пострадали работники спасательных служб:

• Никополь, август — артиллерийский обстрел попал в скорую помощь во время выезда на предыдущий удар. Погиб 23-летний спасатель Даниил Хижняк.

• Херсон, июль — серия ударов FPV-дронами по пожарным автомобилям, подтвержденная видео российских операторов.

• Днепр, июнь — уничтожен автомобиль ГСЧС во время тушения пожара после обстрела.

• Одесская область, май — удар по карете скорой помощи, перевозившей раненых гражданских.

Важно отметить, что такие действия прямо нарушают статью 15 Протокола I к Женевской конвенции, которая обязывает защищать медицинский и спасательный персонал.

Напомним

13 августа в Херсонской и Донецкой областях российские дроны атаковали легковые автомобили и карету скорой помощи. В результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Кроме этого, в июле в Константиновке Донецкой области российский БПЛА атаковал спасателей местной пожарной команды. Это произошло во время эвакуации гражданского населения из опасной зоны.

