Зеленский: с тысячей бомб и до 1400 дронов в неделю РФ затягивает войну, а уступки не убеждают убийцу

Эксклюзив
10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным
11 августа, 01:27
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске
11 августа, 01:59
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова
11 августа, 03:04
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT
06:46
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине
08:11
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
10:52
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
10:29
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
07:41
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
Эксклюзив
06:00
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Львовская область
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 13:49
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Зеленский: с тысячей бомб и до 1400 дронов в неделю РФ затягивает войну, а уступки не убеждают убийцу

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия за прошедшую неделю применила против Украины более тысячи авиабомб и почти 1400 ударных дронов. Он подчеркнул, что РФ не уменьшает давления и не считает своих потерь, а уступки не убеждают убийцу.

Зеленский: с тысячей бомб и до 1400 дронов в неделю РФ затягивает войну, а уступки не убеждают убийцу

Россия за прошедшую неделю выпустила по Украине более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов, и это не считая ракет. РФ затягивает войну и отказывается останавливать убийства, а значит, заслуживает более сильного давления и не должна получать наград или позитивов - уступки не убеждают убийцу. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Еще одна неделя завершилась без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, только за одни прошедшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений, и именно так каждый день. "Российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь. В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады", - сообщил Президент.

"Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на самых сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта", - отметил Зеленский.

По его словам, "за этот же период времени - за прошедшую неделю - россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов, ракетные удары тоже продолжаются". "Защищаем жизнь наших людей и укрепляем ПВО", - продолжил Президент.

"Так выглядит ситуация в войне. И соответствующей должна быть ситуация в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц

- подчеркнул Зеленский.

В то же время Президент выразил благодарность "всем в мире, кто помогает нам быть сильными и кто приближает настоящий мир - мир благодаря силе". "Только такого мира с Россией возможно достичь. Работаем для этого 24/7. Спасибо нашим воинам, спасателям из ГСЧС Украины, нашим специальным службам и всем службам, которые на защите жизни!" - указал Зеленский.

Рютте: Трамп на Аляске испытает Путина на готовность завершить войну в Украине, финального соглашения не будет
10.08.25, 22:08

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Украина