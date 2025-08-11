Зеленский: с тысячей бомб и до 1400 дронов в неделю РФ затягивает войну, а уступки не убеждают убийцу

Россия за прошедшую неделю выпустила по Украине более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов, и это не считая ракет. РФ затягивает войну и отказывается останавливать убийства, а значит, заслуживает более сильного давления и не должна получать наград или позитивов - уступки не убеждают убийцу. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Еще одна неделя завершилась без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, только за одни прошедшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений, и именно так каждый день. "Российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь. В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады", - сообщил Президент.

"Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на самых сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта", - отметил Зеленский.

По его словам, "за этот же период времени - за прошедшую неделю - россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов, ракетные удары тоже продолжаются". "Защищаем жизнь наших людей и укрепляем ПВО", - продолжил Президент.

"Так выглядит ситуация в войне. И соответствующей должна быть ситуация в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц - подчеркнул Зеленский.

В то же время Президент выразил благодарность "всем в мире, кто помогает нам быть сильными и кто приближает настоящий мир - мир благодаря силе". "Только такого мира с Россией возможно достичь. Работаем для этого 24/7. Спасибо нашим воинам, спасателям из ГСЧС Украины, нашим специальным службам и всем службам, которые на защите жизни!" - указал Зеленский.

