Зеленський: з тисячею бомб і до 1400 дронів за тиждень рф затягує війну, а поступки не переконують вбивцю

росія за минулий тиждень випустила по України понад тисячу авіабомб, майже 1400 ударних дронів, і це не рахуючи ракет. рф затягує війну і відмовляється зупиняти вбивства, а отже, заслуговує на сильніший тиск і не має отримати нагород чи позитивів - поступки не переконують вбивцю. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства", - наголосив Зеленський.

З його слів, лише за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня. "Російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат. Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади", - повідомив Президент.

"Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта", - зазначив Зеленський.

З його слів, "за цей же період часу - за минулий тиждень - росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів, ракетні удари теж продовжуються". "Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО", - вів далі Президент.

"Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії", - наголосив Зеленський.

росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць - підкреслив Зеленський.

Водночас Президент висловив вдячність "усім у світі, хто допомагає нам бути сильними і хто наближає справжній мир - мир завдяки силі". "Тільки такого миру з росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя!" - вказав Зеленський.

Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде