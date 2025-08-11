Зеленський: з тисячею бомб і до 1400 дронів за тиждень рф затягує війну, а поступки не переконують вбивцю

$41.390.07
Ексклюзив
10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Популярнi новини
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
11 серпня, 01:27
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
11 серпня, 01:59
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
11 серпня, 03:04
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT
06:46
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України
08:11
Публікації
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
10:52
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
10:29
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сергій Лещенко
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Львівська область
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39
Актуальне
Ґардіан
Х-101
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times

Зеленський: з тисячею бомб і до 1400 дронів за тиждень рф затягує війну, а поступки не переконують вбивцю

Київ • УНН

 370 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія за минулий тиждень застосувала проти України понад тисячу авіабомб та майже 1400 ударних дронів. Він наголосив, що рф не зменшує тиску і не рахує своїх втрат, а поступки не переконують вбивцю.

Зеленський: з тисячею бомб і до 1400 дронів за тиждень рф затягує війну, а поступки не переконують вбивцю

росія за минулий тиждень випустила по України понад тисячу авіабомб, майже 1400 ударних дронів, і це не рахуючи ракет. рф затягує війну і відмовляється зупиняти вбивства, а отже, заслуговує на сильніший тиск і не має отримати нагород чи позитивів - поступки не переконують вбивцю. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства", - наголосив Зеленський.

З його слів, лише за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня. "Російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат. Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади", - повідомив Президент.

"Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта", - зазначив Зеленський.

З його слів, "за цей же період часу - за минулий тиждень - росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів, ракетні удари теж продовжуються". "Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО", - вів далі Президент.

"Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії", - наголосив Зеленський.

росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць

- підкреслив Зеленський.

Водночас Президент висловив вдячність "усім у світі, хто допомагає нам бути сильними і хто наближає справжній мир - мир завдяки силі". "Тільки такого миру з росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя!" - вказав Зеленський.

Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде
10.08.25, 22:08

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський
Україна