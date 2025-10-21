росія відкриває "міжнародний" пункт пропуску у порту Бердянська: озвучена мета
Київ • УНН
Окупанти хочуть легалізувати вкрадений в України порт з метою офіційного вивозу за кордон українського зерна, металу і будматеріалів
російська федерація відкриває "міжнародний" пункт пропуску на тимчасово окупованій території України - йдеться про Бердянськ Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Ще 15 жовтня російський прем’єр-міністр михайло мішустін підписав розпорядження про створення постійного багатостороннього вантажного пункту пропуску у морському порті тимчасово окупованого Бердянська.
Заявлена пропускна здатність пункту - приблизно 4 800 членів екіпажів на рік, а також понад 200 вантажних суден. Очікуваний вантажообіг - близько 1,5 млн тонн на рік, повідомив Андрющенко.
Роботи з технічного оснащення виконує російська федеральна державна казначейська установа "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Всі роботи заплановано завершити до кінця 2026 року.
Як зазначив Андрющенко, фактично росіяни хочуть легалізувати вкрадений в України порт під виглядом "російського державного кордону" і сформувати офіційний канал для експорту викраденого українського зерна, металу та будматеріалів - тепер уже під прапором "легального вантажного руху".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Сили оборони України 19 жовтня вразили новокуйбишевський нафтопереробний завод та оренбурзького газопереробний завод у росії, а також базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.