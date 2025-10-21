Россия открывает "международный" пункт пропуска в порту Бердянска: озвучена цель
Киев • УНН
Оккупанты хотят легализовать украденный у Украины порт с целью официального вывоза за границу украинского зерна, металла и стройматериалов
российская федерация открывает «международный» пункт пропуска на временно оккупированной территории Украины – речь идет о Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
Еще 15 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании постоянного многостороннего грузового пункта пропуска в морском порту временно оккупированного Бердянска.
Заявленная пропускная способность пункта – примерно 4 800 членов экипажей в год, а также более 200 грузовых судов. Ожидаемый грузооборот – около 1,5 млн тонн в год, сообщил Андрющенко.
Работы по техническому оснащению выполняет российское федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Все работы запланировано завершить до конца 2026 года.
Как отметил Андрющенко, фактически россияне хотят легализовать украденный у Украины порт под видом "российской государственной границы" и сформировать официальный канал для экспорта похищенного украинского зерна, металла и стройматериалов – теперь уже под флагом "легального грузового движения".
