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The Guardian
The Washington Post

росія атакувала Україну 165 дронами, понад 60% реактивні: скільки знищили

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Уночі росія запустила по Україні 165 дронів, зокрема 105 реактивних Shahed. ППО знищила або придушила 115 БпЛА, ще 20 залишалися в повітрі.

росія атакувала Україну 165 дронами, понад 60% реактивні: скільки знищили

росія у ніч на 20 жовтня вдарила по Україні 165 дронами, з яких 63,6% реактивні. 115 з них збито або придушено, ще 20 в повітрі. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакував ворог

За даним ПС ЗСУ, у ніч на 20 жовтня (з 18:00 19 жовтня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське та з акваторії Азовського моря.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

росія за добу втратила понад півтори тисячі військових - Генштаб20.10.26, 07:44 • 1446 переглядiв

Юлія Шрамко

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