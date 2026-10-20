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The Washington Post

россия атаковала Украину 165 дронами, более 60% реактивные: сколько уничтожили

Киев • УНН

 • 2108 просмотра

Ночью россия запустила по Украине 165 дронов, в частности 105 реактивных Shahed. ПВО уничтожила или подавила 115 БПЛА, ещё 20 оставались в воздухе.

россия атаковала Украину 165 дронами, более 60% реактивные: сколько уничтожили

россия в ночь на 20 октября нанесла по Украине удар 165 дронами, из которых 63,6% — реактивные. 115 из них сбиты или подавлены, еще 20 находятся в воздухе. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковал враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 октября (с 18:00 19 октября) противник атаковал 165 ударными БПЛА типа Shahed (105 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Чауда, Гвардейское, а также из акватории Азовского моря.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 115 вражеских БПЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, еще 20 ударных беспилотников находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 30 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 13 локациях.

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Юлия Шрамко

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