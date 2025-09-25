росія атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини - ОВА
Київ • УНН
В ніч на 25 вересня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Заступниця керівника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила про влучання в об'єкти енергетики.
У ніч проти 25 вересня росія атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Про це написала у своєму Telegram заступниця керівника Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.
Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики
Наталя Заболотна повідомила, що усі відвідні служби вирушили на місце.
Нагадаємо
У ніч проти 25 вересня, Миколаївська та Кіровоградська області зазнали знеструмлень окремих ділянок через обстріли рф, що призвело до затримки низки поїздів. Пасажири та бригади поїздів Одеса-Дніпро та Одеса-Харків перебувають в укриттях, потерпілих немає.
