Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области - ОВА

В ночь на 25 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Об этом написала в своем Telegram заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная.
Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики
Наталья Заболотная сообщила, что все соответствующие службы выехали на место.
В ночь на 25 сентября Николаевская и Кировоградская области пострадали от обесточивания отдельных участков из-за обстрелов РФ, что привело к задержке ряда поездов. Пассажиры и бригады поездов Одесса-Днепр и Одесса-Харьков находятся в укрытиях, пострадавших нет.
