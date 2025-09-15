рф снова атакует энергетику Украины: холод и темнота как оружие не пройдут - ЦПД
Киев • УНН
ЦПД предупреждает об усилении ударов рф по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.
россия не устает испытывать украинцев: ЦПД предупреждает, что враг усиливает удары по энергетической инфраструктуре страны, пытаясь использовать холод и темноту как оружие. Об этом Центр противодействия дезинформации написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В ЦПД предупредили, что несмотря на угрозы и панику, которую хочет посеять рф своими обстрелами среди населения Украины, украинская система энергоснабжения работает, а международные партнеры оказывают необходимую поддержку.
Центр противодействия дезинформации подчеркивает: любые попытки дестабилизировать жизнь украинцев провалятся, ведь общество едино и готово противостоять любым атакам.
В ВСУ и энергетических компаниях подчеркивают: враг может бить дронами и "шахедами", но украинцы не сломаются - свет и тепло возвращается в дома даже в самые сложные моменты.
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД12.09.2025, 23:45 • 14085 просмотров