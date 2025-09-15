рф снова атакует энергетику Украины: холод и темнота как оружие не пройдут - ЦПД

$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 3528 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 22431 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 20589 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22081 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 29447 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 52775 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70889 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104731 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86788 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85021 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 22422 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19285 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 97887 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 5478 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 7342 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 23536 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30155 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79284 просмотра
рф снова атакует энергетику Украины: холод и темнота как оружие не пройдут - ЦПД

Киев • УНН

 • 118 просмотра

ЦПД предупреждает об усилении ударов рф по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.

рф снова атакует энергетику Украины: холод и темнота как оружие не пройдут - ЦПД

россия не устает испытывать украинцев: ЦПД предупреждает, что враг усиливает удары по энергетической инфраструктуре страны, пытаясь использовать холод и темноту как оружие. Об этом Центр противодействия дезинформации написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В ЦПД предупредили, что несмотря на угрозы и панику, которую хочет посеять рф своими обстрелами среди населения Украины, украинская система энергоснабжения работает, а международные партнеры оказывают необходимую поддержку.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает: любые попытки дестабилизировать жизнь украинцев провалятся, ведь общество едино и готово противостоять любым атакам.

В ВСУ и энергетических компаниях подчеркивают: враг может бить дронами и "шахедами", но украинцы не сломаются - свет и тепло возвращается в дома даже в самые сложные моменты.

Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД12.09.2025, 23:45 • 14085 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Вооруженные силы Украины
Украина