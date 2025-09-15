рф знову атакує енергетику України: холод і темрява як зброя не пройдуть - ЦПД
Київ • УНН
ЦПД попереджає про посилення ударів рф по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати холод і темряву. Попри загрози, система працює, а міжнародні партнери надають підтримку.
росія не втомлюється випробовувати українців: ЦПД попереджає, що ворог посилює удари по енергетичній інфраструктурі країни, намагаючись використати холод і темряву як зброю. Про це Центр протидії дезінформації написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
В ЦПД попередили, що попри загрози та паніку, яку хоче посіяти рф своїми обстрілами серед населення України, українська система енергопостачання працює, а міжнародні партнери надають необхідну підтримку.
Центр протидії дезінформації наголошує: будь-які спроби дестабілізувати життя українців проваляться, адже суспільство є єдиним і готове протистояти будь-яким атакам.
У ЗСУ та енергетичних компаніях підкреслюють: ворог може бити дронами та "шахедами", але українці не зламаються - світло й тепло повертається до домівок навіть у найскладніші моменти.
