рф знову атакує енергетику України: холод і темрява як зброя не пройдуть - ЦПД

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 3418 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 22203 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 20469 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 21970 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 29355 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 52723 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70853 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104720 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86774 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85006 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярнi новини
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 13197 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 15315 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 10513 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 16876 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 9260 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 6512 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 9664 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 22203 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 19194 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 97797 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сікорський
Сі Цзіньпін
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 5340 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 7204 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 23473 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 30090 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 79210 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

рф знову атакує енергетику України: холод і темрява як зброя не пройдуть - ЦПД

Київ • УНН

 • 54 перегляди

ЦПД попереджає про посилення ударів рф по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати холод і темряву. Попри загрози, система працює, а міжнародні партнери надають підтримку.

рф знову атакує енергетику України: холод і темрява як зброя не пройдуть - ЦПД

росія не втомлюється випробовувати українців: ЦПД попереджає, що ворог посилює удари по енергетичній інфраструктурі країни, намагаючись використати холод і темряву як зброю. Про це Центр протидії дезінформації написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

В ЦПД попередили, що попри загрози та паніку, яку хоче посіяти рф своїми обстрілами серед населення України, українська система енергопостачання працює, а міжнародні партнери надають необхідну підтримку.

Центр протидії дезінформації наголошує: будь-які спроби дестабілізувати життя українців проваляться, адже суспільство є єдиним і готове протистояти будь-яким атакам.

У ЗСУ та енергетичних компаніях підкреслюють: ворог може бити дронами та "шахедами", але українці не зламаються - світло й тепло повертається до домівок навіть у найскладніші моменти.

Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД12.09.25, 23:45 • 14085 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Електроенергія
Збройні сили України
Україна