Рolitico: вибух на угорському НПЗ MOL міг бути "зовнішньою атакою", заявив Орбан
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що вибух і пожежа на нафтопереробному заводі MOL минулого тижня могли бути спричинені "зовнішнім нападом". Розслідування інциденту на заводі "Дунай" у Сазхаломбатті триває.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив сьогодні, що пожежа минулого тижня на території нафтопереробного заводу, яким керує компанія MOL, міг бути спричинений "зовнішнім нападом", та наголосив - розслідування триває. Передає УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у четвер, що пожежа минулого тижня на угорському нафтопереробному заводі могла бути спричинена "зовнішньою атакою".
Розслідування йде повним ходом. Ми ще не знаємо, чи це був нещасний випадок, несправність чи зовнішній напад
"Міністр закордонних справ Польщі порадив українцям підірвати нафтопровід "Дружба", – додав Орбан. – Сподіваймося, що це не той випадок".
Тиждень тому, на угорському нафтопереробному заводі "Дунай" у місті Сазхаломбатта, що на південь від столиці Будапешта, сталися вибух та пожежа. Завод, який експлуатує угорська енергетична компанія MOL, є найбільшим у країні і переробляє переважно російську нафту.
УНН повідомляв, що загоряння локалізували пожежники. Про постраждалих не було вказано. Причина аварії розслідується, а компанія MOL, оцінюючи збитки, перезапускала блоки заводу, які не постраждали від пожежі.
Нагадаємо
США посилюють тиск на Угорщину, щоб вона припинила імпорт російської нафти. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня з цього питання.
Орбан звинуватив спецслужби України в допомозі угроській опозиції: з'явилась реакція МЗС11.10.25, 01:20 • 4832 перегляди