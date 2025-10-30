Рolitico: взрыв на венгерском НПЗ MOL мог быть "внешней атакой", заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что пожар на прошлой неделе на территории нефтеперерабатывающего завода, которым управляет компания MOL, мог быть вызван "внешним нападением", и подчеркнул - расследование продолжается. Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в четверг, что пожар на прошлой неделе на венгерском нефтеперерабатывающем заводе мог быть вызван "внешней атакой".

Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или внешнее нападение

"Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба", – добавил Орбан. – Будем надеяться, что это не тот случай".

Неделю назад, на венгерском нефтеперерабатывающем заводе "Дунай" в городе Сазхаломбатта, к югу от столицы Будапешта, произошли взрыв и пожар. Завод, который эксплуатирует венгерская энергетическая компания MOL, является крупнейшим в стране и перерабатывает преимущественно российскую нефть.

УНН сообщал, что возгорание локализовали пожарные. О пострадавших не было указано. Причина аварии расследуется, а компания MOL, оценивая ущерб, перезапускала блоки завода, которые не пострадали от пожара.

Напомним

США усиливают давление на Венгрию, чтобы она прекратила импорт российской нефти. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе по этому вопросу.

