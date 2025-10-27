США посилюють тиск на Угорщину щодо припинення імпорту російської нафти - Bloomberg
Київ • УНН
США посилюють тиск на Угорщину, щоб вона припинила імпорт російської нафти. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня з цього питання.
США посилюють тиск на Угорщину, щоби та припинила імпорт російської нафти. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня з цього питання.
Уряд Угорщини намагався переконати адміністрацію США, що її статус країни, що не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, незважаючи на альтернативний нафтопровод, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію. Тим не менш, Трамп, який має тісні зв'язки з Орбаном, почав визнавати аргументи угорського лідера останніми тижнями
Водночас, за даними ЗМІ, наразі незрозуміло, яка позиція адміністрації США після запровадження нафтових санкцій проти росії минулого тижня.
"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків для скорочення імпорту російських енергоносіїв. Тож ми продовжуватимемо працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія, та іншими країнами, які можуть допомогти їм позбутися залежності", - заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, щоб обговорити вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній.
Минулого тижня Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
