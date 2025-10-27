США усиливают давление на Венгрию по прекращению импорта российской нефти - Bloomberg

США усиливают давление на Венгрию, чтобы та прекратила импорт российской нефти. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе по этому вопросу.

Правительство Венгрии пыталось убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть, несмотря на альтернативный нефтепровод, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию. Тем не менее, Трамп, имеющий тесные связи с Орбаном, начал признавать аргументы венгерского лидера в последние недели - говорится в статье.

В то же время, по данным СМИ, пока непонятно, какова позиция администрации США после введения нефтяных санкций против россии на прошлой неделе.

"Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им избавиться от зависимости", - заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп проведут встречу на следующей неделе, чтобы обсудить влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.

На прошлой неделе Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против нефтяных компаний рф - Орбан