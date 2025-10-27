$42.000.10
27 октября, 14:34 • 25867 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
27 октября, 14:25 • 38871 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
27 октября, 12:53 • 54365 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 11:47 • 44139 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 46882 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
27 октября, 08:41 • 40206 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42594 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
27 октября, 07:54 • 37093 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34968 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28785 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00
США усиливают давление на Венгрию по прекращению импорта российской нефти - Bloomberg

Киев • УНН

 • 362 просмотра

США усиливают давление на Венгрию, чтобы она прекратила импорт российской нефти. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе по этому вопросу.

США усиливают давление на Венгрию по прекращению импорта российской нефти - Bloomberg

США усиливают давление на Венгрию, чтобы та прекратила импорт российской нефти. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе по этому вопросу.

Правительство Венгрии пыталось убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть, несмотря на альтернативный нефтепровод, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию. Тем не менее, Трамп, имеющий тесные связи с Орбаном, начал признавать аргументы венгерского лидера в последние недели

- говорится в статье.

В то же время, по данным СМИ, пока непонятно, какова позиция администрации США после введения нефтяных санкций против россии на прошлой неделе.

"Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им избавиться от зависимости", - заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп проведут встречу на следующей неделе, чтобы обсудить влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.

На прошлой неделе Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Вадим Хлюдзинский

