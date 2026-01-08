$42.720.15
Роками ґвалтував малолітню онуку: на Сумщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру, прокурори наполягатимуть на довічному

Київ • УНН

 • 88 перегляди

64-річний сумчанин звинувачується у п'ятирічному ґвалтуванні малолітньої онуки, яке розпочалося, коли дівчинці було 9 років. Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для підозрюваного.

Роками ґвалтував малолітню онуку: на Сумщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру, прокурори наполягатимуть на довічному

Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для підозрюваного 64-річного сумчанина у п’ятирічному ґвалтуванні малолітньої онуки, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко, як старший групи прокурорів, повідомив про підозру 64-річному сумчанину за фактом зґвалтування малолітньої онуки 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що у 2020 році дівчинка, якій на той час було лише 9 років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини.

У період спільного проживання з родиною дівчинки на початку повномасштабної війни підозрюваний вчиняв щодо дитини сексуальне насильство, зокрема неодноразово протягом тижня.

Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців. 

Додамо

Дії підозрюваного кваліфіковано як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно (ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

"Дідусь, який мав би бути прикладом та надійним другом дитині, жорстоко скривдив її. За цей злочин йому загрожує довічне позбавлення волі, саме на такому покаранні й буде наполягати прокуратура під час судового розгляду справи", – зазначив керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко.

Антоніна Туманова

