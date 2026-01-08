$42.720.15
Годами насиловал малолетнюю внучку: на Сумщине 64-летнему мужчине сообщили о подозрении, прокуроры будут настаивать на пожизненном заключении

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

64-летний сумчанин обвиняется в пятилетнем насилии над малолетней внучкой, которое началось, когда девочке было 9 лет. Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для подозреваемого.

Годами насиловал малолетнюю внучку: на Сумщине 64-летнему мужчине сообщили о подозрении, прокуроры будут настаивать на пожизненном заключении

Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для подозреваемого 64-летнего сумчанина за пятилетнее изнасилование малолетней внучки, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко, как старший группы прокуроров, сообщил о подозрении 64-летнему сумчанину по факту изнасилования малолетней внучки

- говорится в сообщении.

Мужчина годами насиловал и развращал подопечных девочек: дело отца-воспитателя из Херсонской области направлено в суд

Детали

Установлено, что в 2020 году девочка, которой на тот момент было всего 9 лет, приехала на летние каникулы к бабе с дедом в село. Именно тем летом дед, злоупотребляя доверием ребенка, изнасиловал ее впервые. С тех пор он систематически вступал с внучкой в половые сношения.

В период совместного проживания с семьей девочки в начале полномасштабной войны подозреваемый совершал в отношении ребенка сексуальное насилие, в частности неоднократно в течение недели.

Лишь когда девочке исполнилось 15 лет, она осмелилась рассказать об этом матери. Женщина обратилась к правоохранителям.

Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого

Добавим

Действия подозреваемого квалифицированы как изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно (ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

"Дедушка, который должен был быть примером и надежным другом ребенку, жестоко обидел ее. За это преступление ему грозит пожизненное лишение свободы, именно на таком наказании и будет настаивать прокуратура во время судебного рассмотрения дела", – отметил руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко.

На Закарпатье осуждены отчим и мать, систематически насиловавшие 12-летнюю девочку

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Генеральный прокурор Украины
Сумы