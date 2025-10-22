Рятувальники показали масштабні пожежі на нафтових об'єктах Полтавщини після атаки рф
Київ • УНН
Російські війська вночі атакували нафтогазові об'єкти у Миргородському районі Полтавської області. Влучання спричинили масштабні пожежі, але обійшлося без постраждалих.
У ніч на середу російські війська атакували нафтогазові об’єкти у Миргородському районі Полтавської області. Прямі влучання спричинили масштабні пожежі, але обійшлося без постраждалих, повідомляють рятувальники та очільник Полтавської ОВА, пише УНН.
Деталі
Як розповів т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, під час нічного обстрілу були пошкоджені інфраструктурні об’єкти нафтогазової промисловості, а прямі влучання та падіння уламків спричинили пожежі. Рятувальники демонструють масштаби збитків та процес ліквідації вогню, який розповсюдився на значну територію.
Попри пошкодження об’єктів, людей не зачепили – постраждалих немає. Спеціальні служби продовжують працювати на місцях подій, забезпечуючи пожежну безпеку та запобігаючи подальшим руйнуванням.
