Спасатели показали масштабные пожары на нефтяных объектах Полтавщины после атаки РФ
Российские войска ночью атаковали нефтегазовые объекты в Миргородском районе Полтавской области. Попадания вызвали масштабные пожары, но обошлось без пострадавших.
Подробности
Как рассказал и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, во время ночного обстрела были повреждены инфраструктурные объекты нефтегазовой промышленности, а прямые попадания и падение обломков вызвали пожары. Спасатели демонстрируют масштабы ущерба и процесс ликвидации огня, который распространился на значительную территорию.
Несмотря на повреждения объектов, люди не пострадали – пострадавших нет. Специальные службы продолжают работать на местах происшествий, обеспечивая пожарную безопасность и предотвращая дальнейшие разрушения.
