Rheinmetall має боєприпаси для України, але немає коштів на їх закупівлю

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що має на складах боєприпаси, які могли б бути передані Україні, однак постачання затримується через відсутність фінансування. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Папперґер в інтерв’ю DW, пише УНН.

Деталі

За його словами, підприємство продовжує виробляти озброєння для України, але частину продукції наразі неможливо продати.

Ми продовжуємо виробляти більшу частину продукції для України. Наприклад, зараз у мене на складах лежать артилерійські боєприпаси, які я не можу продати Україні – зазначив Папперґер.

Фінансування блокується в ЄС

Основною причиною ситуації він назвав затримку з погодженням кредиту ЄС на 90 млрд євро для підтримки України. Його ухвалення блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вимагає відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо також заявляв, що готовий продовжити блокування допомоги, якщо Орбан втратить владу.

Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машин

У Євросоюзі розглядають альтернативний варіант фінансування. Зокрема, країни Балтії та Північної Європи можуть надати Україні двосторонні позики на суму близько 30 млрд євро, які не потребуватимуть погодження всіх держав ЄС.

У Rheinmetall наголошують, що компанія здатна постачати Україні значно більше озброєння – від боєприпасів до систем ППО і бронетехніки – однак наразі головною проблемою є відсутність коштів для закупівлі.

Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні