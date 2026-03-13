$43.980.1150.930.10
12 березня, 21:38 • 10604 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 16:05 • 25917 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 28781 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
12 березня, 15:26 • 36792 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 22699 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 18756 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
12 березня, 13:11 • 15722 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
12 березня, 11:13 • 22861 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
12 березня, 09:02 • 39818 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
12 березня, 07:14 • 49740 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 36801 перегляди
Rheinmetall має боєприпаси для України, але немає коштів на їх закупівлю

Київ • УНН

 • 2014 перегляди

Гендиректор Rheinmetall заявив про наявність снарядів на складах через брак фінансування. Угорщина та Словаччина блокують кредит ЄС для закупівлі зброї.

Rheinmetall має боєприпаси для України, але немає коштів на їх закупівлю

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що має на складах боєприпаси, які могли б бути передані Україні, однак постачання затримується через відсутність фінансування. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Папперґер в інтерв’ю DW, пише УНН.

Деталі

За його словами, підприємство продовжує виробляти озброєння для України, але частину продукції наразі неможливо продати.

Ми продовжуємо виробляти більшу частину продукції для України. Наприклад, зараз у мене на складах лежать артилерійські боєприпаси, які я не можу продати Україні

– зазначив Папперґер.

Фінансування блокується в ЄС

Основною причиною ситуації він назвав затримку з погодженням кредиту ЄС на 90 млрд євро для підтримки України. Його ухвалення блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вимагає відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо також заявляв, що готовий продовжити блокування допомоги, якщо Орбан втратить владу.

Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машин12.01.26, 15:53 • 11572 перегляди

У Євросоюзі розглядають альтернативний варіант фінансування. Зокрема, країни Балтії та Північної Європи можуть надати Україні двосторонні позики на суму близько 30 млрд євро, які не потребуватимуть погодження всіх держав ЄС.

У Rheinmetall наголошують, що компанія здатна постачати Україні значно більше озброєння – від боєприпасів до систем ППО і бронетехніки – однак наразі головною проблемою є відсутність коштів для закупівлі.

Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні17.02.26, 00:58 • 39448 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономіка
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Рейнметалл
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Україна