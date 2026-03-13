У Rheinmetall есть боеприпасы для Украины, но нет средств на их закупку

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 11160 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 27605 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29704 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38355 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 23470 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 19035 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 15921 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22905 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39855 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49793 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападавшего, устроившего стрельбу возле синагоги в Мичигане, ликвидировали - СМИ12 марта, 18:37 • 8638 просмотра
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 4792 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 5412 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака22:40 • 19367 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo23:58 • 10588 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38355 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 26805 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 22952 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 51944 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 55675 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 15066 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 15706 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 14769 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 31273 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 50279 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

У Rheinmetall есть боеприпасы для Украины, но нет средств на их закупку

Киев • УНН

 • 2336 просмотра

Гендиректор Rheinmetall заявил о наличии снарядов на складах из-за нехватки финансирования. Венгрия и Словакия блокируют кредит ЕС для закупки оружия.

У Rheinmetall есть боеприпасы для Украины, но нет средств на их закупку

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что имеет на складах боеприпасы, которые могли бы быть переданы Украине, однако поставки задерживаются из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью DW, пишет УНН.

Подробности

По его словам, предприятие продолжает производить вооружение для Украины, но часть продукции пока невозможно продать.

Мы продолжаем производить большую часть продукции для Украины. Например, сейчас у меня на складах лежат артиллерийские боеприпасы, которые я не могу продать Украине

– отметил Паппергер.

Финансирование блокируется в ЕС

Основной причиной ситуации он назвал задержку с согласованием кредита ЕС на 90 млрд евро для поддержки Украины. Его принятие блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который требует возобновления работы нефтепровода "Дружба". Премьер Словакии Роберт Фицо также заявлял, что готов продолжить блокирование помощи, если Орбан потеряет власть.

Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машин12.01.26, 15:53 • 11572 просмотра

В Евросоюзе рассматривают альтернативный вариант финансирования. В частности, страны Балтии и Северной Европы могут предоставить Украине двусторонние займы на сумму около 30 млрд евро, которые не потребуют согласования всех государств ЕС.

В Rheinmetall подчеркивают, что компания способна поставлять Украине значительно больше вооружения – от боеприпасов до систем ПВО и бронетехники – однако сейчас главной проблемой является отсутствие средств для закупки.

Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине17.02.26, 00:58 • 39448 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономика
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Рейнметалл
Роберт Фицо
Европейский Союз
Украина