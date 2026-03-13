У Rheinmetall есть боеприпасы для Украины, но нет средств на их закупку

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что имеет на складах боеприпасы, которые могли бы быть переданы Украине, однако поставки задерживаются из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью DW, пишет УНН.

Подробности

По его словам, предприятие продолжает производить вооружение для Украины, но часть продукции пока невозможно продать.

Мы продолжаем производить большую часть продукции для Украины. Например, сейчас у меня на складах лежат артиллерийские боеприпасы, которые я не могу продать Украине – отметил Паппергер.

Финансирование блокируется в ЕС

Основной причиной ситуации он назвал задержку с согласованием кредита ЕС на 90 млрд евро для поддержки Украины. Его принятие блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который требует возобновления работы нефтепровода "Дружба". Премьер Словакии Роберт Фицо также заявлял, что готов продолжить блокирование помощи, если Орбан потеряет власть.

Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машин

В Евросоюзе рассматривают альтернативный вариант финансирования. В частности, страны Балтии и Северной Европы могут предоставить Украине двусторонние займы на сумму около 30 млрд евро, которые не потребуют согласования всех государств ЕС.

В Rheinmetall подчеркивают, что компания способна поставлять Украине значительно больше вооружения – от боеприпасов до систем ПВО и бронетехники – однако сейчас главной проблемой является отсутствие средств для закупки.

Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине