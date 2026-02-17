$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 9682 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101

Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что объемы военной помощи Киеву сдерживаются нехваткой финансирования. Компания готова нарастить поставки, но нуждается в четких финансовых гарантиях.

Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что объемы военной помощи Киеву сейчас сдерживаются не производственными мощностями, а нехваткой финансирования со стороны правительств. В интервью медиаплатформе Table Media он отметил, что предприятия компании готовы существенно нарастить передачу боеприпасов, танков и систем ПВО, однако для этого необходимы четкие финансовые гарантии от международных партнеров. Об этом пишет УНН.

Детали

Rheinmetall существенно расширил свои мощности за последние годы, инвестировав в линии по изготовлению снарядов и ремонтные хабы для техники, работающей на передовой. Армин Паппергер подчеркнул, что промышленность Европы способна удовлетворить большинство запросов украинской армии, но политические решения по выделению средств не успевают за реальными потребностями фронта. Это создает ситуацию, при которой готовые к поставке системы остаются на складах или в планах из-за отсутствия оплаты.

Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машин12.01.26, 15:53 • 11448 просмотров

Сейчас Украине не хватает финансирования, и можно было бы оказать гораздо больше военной помощи, если бы только кто-то за это заплатил

– подчеркнул Паппергер во время подкаста Table.Today.

Прогнозы относительно продолжительности войны

Руководитель крупнейшего немецкого оружейного подрядчика выразил убеждение, что надеяться на скорое завершение боевых действий не стоит. Он отметил, что устойчивое финансирование является залогом не только успешной обороны Украины, но и общей безопасности НАТО, поскольку промышленные циклы требуют предсказуемости. Оценка Паппергера отражает общую обеспокоенность европейских производителей, которые ожидают от правительств перехода к многолетним контрактам вместо разовых закупок.

Мы имеем возможности поставлять больше, но поставки зависят прежде всего от имеющегося финансирования. Я не ожидаю окончания войны в ближайшее время – конфликт не завершится в 2026 году

– добавил гендиректор Rheinmetall.

Запуск стратегического завода в Британии, который будет производить боеприпасы для Украины, задерживается - The Guardian15.02.26, 19:50 • 4870 просмотров

Степан Гафтко

