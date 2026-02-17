Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что объемы военной помощи Киеву сейчас сдерживаются не производственными мощностями, а нехваткой финансирования со стороны правительств. В интервью медиаплатформе Table Media он отметил, что предприятия компании готовы существенно нарастить передачу боеприпасов, танков и систем ПВО, однако для этого необходимы четкие финансовые гарантии от международных партнеров. Об этом пишет УНН.

Rheinmetall существенно расширил свои мощности за последние годы, инвестировав в линии по изготовлению снарядов и ремонтные хабы для техники, работающей на передовой. Армин Паппергер подчеркнул, что промышленность Европы способна удовлетворить большинство запросов украинской армии, но политические решения по выделению средств не успевают за реальными потребностями фронта. Это создает ситуацию, при которой готовые к поставке системы остаются на складах или в планах из-за отсутствия оплаты.

Сейчас Украине не хватает финансирования, и можно было бы оказать гораздо больше военной помощи, если бы только кто-то за это заплатил

Руководитель крупнейшего немецкого оружейного подрядчика выразил убеждение, что надеяться на скорое завершение боевых действий не стоит. Он отметил, что устойчивое финансирование является залогом не только успешной обороны Украины, но и общей безопасности НАТО, поскольку промышленные циклы требуют предсказуемости. Оценка Паппергера отражает общую обеспокоенность европейских производителей, которые ожидают от правительств перехода к многолетним контрактам вместо разовых закупок.

Мы имеем возможности поставлять больше, но поставки зависят прежде всего от имеющегося финансирования. Я не ожидаю окончания войны в ближайшее время – конфликт не завершится в 2026 году