Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні
Київ • УНН
Очільник Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що обсяги військової допомоги Києву стримуються браком фінансування. Компанія готова наростити постачання, але потребує чітких фінансових гарантій.
Очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер попередив, що обсяги військової допомоги Києву наразі стримуються не виробничими потужностями, а браком фінансування з боку урядів. В інтерв’ю медіаплатформі Table Media він зазначив, що підприємства компанії готові суттєво наростити передачу боєприпасів, танків та систем ППО, проте для цього необхідні чіткі фінансові гарантії від міжнародних партнерів. Про це пише УНН.
Деталі
Rheinmetall суттєво розширив свої потужності за останні роки, інвестувавши у лінії з виготовлення снарядів та ремонтні хаби для техніки, що працює на передовій. Армін Паппергер наголосив, що промисловість Європи здатна задовольнити більшість запитів української армії, але політичні рішення щодо виділення коштів не встигають за реальними потребами фронту. Це створює ситуацію, за якої готові до постачання системи залишаються на складах або в планах через відсутність оплати.
Наразі Україні бракує фінансування, і можна було б надати набагато більше військової допомоги, якби тільки хтось за це заплатив
Прогнози щодо тривалості війни
Керівник найбільшого німецького збройового підрядника висловив переконання, що сподіватися на швидке завершення бойових дій не варто. Він зауважив, що стале фінансування є запорукою не лише успішної оборони України, а й загальної безпеки НАТО, оскільки промислові цикли потребують передбачуваності. Оцінка Паппергера відображає спільне занепокоєння європейських виробників, які очікують від урядів переходу до багаторічних контрактів замість разових закупівель.
Ми маємо можливості постачати більше, але поставки залежать насамперед від наявного фінансування. Я не очікую закінчення війни найближчим часом – конфлікт не завершиться у 2026 році
