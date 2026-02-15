$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 14060 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Запуск стратегічного заводу у Британії, що вироблятиме боєприпаси для України, затримується - The Guardian

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Новий завод BAE Systems у Гласкоуді, що мав збільшити виробництво снарядів для Британії та України, досі не відкрився. Затримка пов'язана з рішенням подвоїти потужності об'єкта.

Запуск стратегічного заводу у Британії, що вироблятиме боєприпаси для України, затримується - The Guardian

Новий завод із виробництва вибухівки в Гласкоуді (Уельс), який має критичне значення для поповнення запасів Великобританії та допомоги Україні, досі не відкрився. Запуск об'єкта затримується вже на понад шість місяців від запланованої дати. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Завод компанії BAE Systems має збільшити потужності Британії з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм у 16 разів порівняну з 2023 роком. Проте виробництво, яке мало стартувати минулого літа, досі не розпочалося.

У BAE Systems пояснили затримку рішенням, ухваленим у 2025 році посеред будівництва, — подвоїти заплановані потужності заводу. Зараз об'єкт перебуває на стадії тестування. Компанія відмовилася назвати нову дату відкриття.

Військові експерти зазначають, що такі затримки є відчутним ударом по обороноздатності країни. Навіть після обіцяного 16-кратного зростання Британія зможе випускати близько 80 000 снарядів на рік. Для порівняння: німецький концерн Rheinmetall планує вийти на рівень 1,1 млн снарядів уже до 2027 року.

Аналітики попереджають, що без власного потужного виробництва британська армія у разі реального конфлікту в Східній Європі матиме запасів снарядів лише на кілька днів або тижнів боїв.

Британія інвестує понад €460 мільйонів у розробку далекобійніх та гіперзвукових ракет13.02.26, 20:18 • 3464 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Рейнметалл
Велика Британія
Німеччина
Україна