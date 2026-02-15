Запуск стратегического завода в Британии, который будет производить боеприпасы для Украины, задерживается - The Guardian

Новый завод по производству взрывчатки в Гласкоуде (Уэльс), который имеет критическое значение для пополнения запасов Великобритании и помощи Украине, до сих пор не открылся. Запуск объекта задерживается уже более чем на шесть месяцев от запланированной даты. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Завод компании BAE Systems должен увеличить мощности Британии по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Однако производство, которое должно было стартовать прошлым летом, до сих пор не началось.

В BAE Systems объяснили задержку решением, принятым в 2025 году посреди строительства, — удвоить запланированные мощности завода. Сейчас объект находится на стадии тестирования. Компания отказалась назвать новую дату открытия.

Военные эксперты отмечают, что такие задержки являются ощутимым ударом по обороноспособности страны. Даже после обещанного 16-кратного роста Британия сможет выпускать около 80 000 снарядов в год. Для сравнения: немецкий концерн Rheinmetall планирует выйти на уровень 1,1 млн снарядов уже к 2027 году.

Аналитики предупреждают, что без собственного мощного производства британская армия в случае реального конфликта в Восточной Европе будет иметь запасов снарядов лишь на несколько дней или недель боев.

