Эксклюзив
14:11 • 14863 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 20134 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 18843 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 20294 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 54289 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 43011 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 39372 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 31347 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 29914 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 25080 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Эксклюзивы
Запуск стратегического завода в Британии, который будет производить боеприпасы для Украины, задерживается - The Guardian

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Новый завод BAE Systems в Гласкоуде, который должен был увеличить производство снарядов для Британии и Украины, до сих пор не открылся. Задержка связана с решением удвоить мощности объекта.

Запуск стратегического завода в Британии, который будет производить боеприпасы для Украины, задерживается - The Guardian

Новый завод по производству взрывчатки в Гласкоуде (Уэльс), который имеет критическое значение для пополнения запасов Великобритании и помощи Украине, до сих пор не открылся. Запуск объекта задерживается уже более чем на шесть месяцев от запланированной даты. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Завод компании BAE Systems должен увеличить мощности Британии по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Однако производство, которое должно было стартовать прошлым летом, до сих пор не началось.

В BAE Systems объяснили задержку решением, принятым в 2025 году посреди строительства, — удвоить запланированные мощности завода. Сейчас объект находится на стадии тестирования. Компания отказалась назвать новую дату открытия.

Военные эксперты отмечают, что такие задержки являются ощутимым ударом по обороноспособности страны. Даже после обещанного 16-кратного роста Британия сможет выпускать около 80 000 снарядов в год. Для сравнения: немецкий концерн Rheinmetall планирует выйти на уровень 1,1 млн снарядов уже к 2027 году.

Аналитики предупреждают, что без собственного мощного производства британская армия в случае реального конфликта в Восточной Европе будет иметь запасов снарядов лишь на несколько дней или недель боев.

Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Рейнметалл
Великобритания
Германия
Украина