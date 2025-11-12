рф знову атакувала енергетику, графіки відключень діють цілодобово - Міненерго
Київ • УНН
Російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях України. У більшості регіонів застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 23:59.
рф минулої доби знову атакувала енергетику у кількох областях в Україні, графіки відключень електроенергії діють цілодобово у більшості регіонів, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Протягом минулої доби російські війська атакували по енергооб’єкти у кількох областях
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як вказано, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
