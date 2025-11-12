$41.960.02
Эксклюзив
07:33 • 6610 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 31909 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 35244 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54901 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 58182 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89809 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46963 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 73313 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59516 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24172 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины. В большинстве регионов применяются графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59.

рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго

рф за прошедшие сутки снова атаковала энергетику в нескольких областях Украины, графики отключений электроэнергии действуют круглосуточно в большинстве регионов, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях

- сообщили в Минэнерго.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как указано, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины

- отметили в Минэнерго.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребителей призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина