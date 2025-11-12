рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Киев • УНН
Российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях Украины. В большинстве регионов применяются графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59.
рф за прошедшие сутки снова атаковала энергетику в нескольких областях Украины, графики отключений электроэнергии действуют круглосуточно в большинстве регионов, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях
На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как указано, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Потребителей призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
