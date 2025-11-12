Стрелок военизированной охраны Укрзализныци погиб от удара вражеского дрона - глава правления

Стрелок военизированной охраны погиб во время дежурства от удара вражеского дрона на инфраструктурном объекте Укрзализныци, сообщил в среду глава правления компании Александр Перцовский в Facebook, пишет УНН.

Есть горькая весть - в железнодорожной семье потеря. Во время дежурства на одном из наших инфраструктурных объектов от удара вражеского БПЛА погиб стрелок военизированной охраны. На объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в 2 шагах от укрытия, не успел вернуться