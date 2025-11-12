Стрелок военизированной охраны Укрзализныци погиб от удара вражеского дрона - глава правления
Киев • УНН
Стрелок военизированной охраны погиб от удара вражеского БПЛА на инфраструктурном объекте Укрзализныци. Он не успел вернуться в укрытие, находясь в двух шагах от него.
Стрелок военизированной охраны погиб во время дежурства от удара вражеского дрона на инфраструктурном объекте Укрзализныци, сообщил в среду глава правления компании Александр Перцовский в Facebook, пишет УНН.
Есть горькая весть - в железнодорожной семье потеря. Во время дежурства на одном из наших инфраструктурных объектов от удара вражеского БПЛА погиб стрелок военизированной охраны. На объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в 2 шагах от укрытия, не успел вернуться
По словам главы УЗ, все обстоятельства "изучим детально, чтобы предотвращать".
В целом - ночь, когда в очередной раз боролись за то, чтобы поезда на/из Востока шли несмотря на вражеские атаки и в который раз они, кое-где альтернативными маршрутами, с пересадками, но идут", - указал Перцовский.