Стрілець воєнізованої охорони Укрзалізниці загинув від удару ворожого дрона - голова правління
Київ • УНН
Стрілець воєнізованої охорони загинув від удару ворожого БПЛА на інфраструктурному об'єкті Укрзалізниці. Він не встиг повернутись до укриття, перебуваючи за два кроки від нього.
Стрілець воєнізованої охорони загинув під час чергування від удару ворожого дрона на інфраструктурному об'єкті Укрзалізниці, повідомив у середу голова правління компанії Олександр Перцовський у Facebook, пише УНН.
Маємо гірку звістку - у залізничній родині втрата. Під час чергування на одному з наших інфраструктурних об'єктів від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони. На об'єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у 2 кроках від укриття, не встиг повернутись
Зі слів очільника УЗ, усі обставини "вивчимо детально, щоб запобігати".
Загалом - ніч, коли вчергове боролися за те, щоб поїзда до/зі Сходу йшли попри ворожі атаки і вкотре вони, подекуди альтернативними маршрутами, з пересадками, але йдуть", - вказав Перцовський.
