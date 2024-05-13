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Reuters: втрачені європейські продажі "Газпрому" не можуть бути компенсовані Китаєм

Reuters: втрачені європейські продажі "Газпрому" не можуть бути компенсовані Китаєм

Київ • УНН

 • 21713 перегляди

Газпром, колись найприбутковіша компанія росії, стикається з тривалим періодом низьких показників через втрату продажів газу до Європи, намагаючись компенсувати це за рахунок внутрішнього ринку та експорту до Китаю.

Енергетичний гігант "Газпром", що належить кремлю, колись найприбутковіша компанія росії, може зіткнутися з тривалим періодом поганих показників, на тлі того, як вона щосили намагається компенсувати дефіцит втрачених продажів газу до Європи за рахунок внутрішнього ринку та китайського експорту, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нещодавно компанія оголосила про щорічний чистий збиток обсягом $7 млрд, вперше з 1999 року, після різкого скорочення торгівлі з Європою.

Проблеми "Газпрому" відображають глибокий вплив європейських санкцій на газову галузь росії, а також обмеження зростаючого партнерства москви з Китаєм, зауважує видання.

Вплив міжнародних санкцій на експорт нафти, зазначає при цьому видання, москві було легше пережити, оскільки росія змогла перенаправити експорт нафти морем іншим покупцям.

"Газпром" покладався на Європу як на свій найбільший ринок збуту до 2022 року, коли війна росії проти України спонукала ЄС скоротити імпорт газу "Газпрому".

За даними "Газпрому" та розрахунками Reuters, у 2022 році росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

Це порівняно з піковими 200,8 млрд кубометрів газу, які "Газпром" закачав у 2018 році до ЄС та інших країн, таких як Туреччина.

Загадкові вибухи на підводному газопроводі "Північний потік" із росії до Німеччини у вересні 2022 року також суттєво підірвали торгівлю російським газом із Європою, вказує видання.

росія розвернулася до Китаю, прагнучи збільшити продаж трубопровідного газу до 100 млрд куб. м на рік до 2030 року. "Газпром" розпочав постачання трубопровідного газу до Китаю через "Силу Сибіру" наприкінці 2019 року.

До кінця цього року планується досягти річної потужності "Сили Сибіру" у 38 мільярдів кубометрів, до того ж москва та Пекін домовилися у 2022 році про експорт 10 мільярдів кубометрів із тихоокеанського острова Сахалін.

Найбільшою надією росії є трубопровід "Сила Сибіру-2" через Монголію, яким планується експортувати 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Але це призвело до деяких підводних каменів через відсутність згоди щодо цін та інших питань, зазначає видання.

"Хоча "Газпром" отримає деякі додаткові доходи від експорту, коли всі ці трубопроводи будуть запущені в експлуатацію, він ніколи не зможе повністю компенсувати бізнес, який він втратив у Європі", - заявила Катерина Філіппенко, директор з досліджень у галузі газу та СПГ компанії Wood Mackenzie.

"росія також досі щосили намагалася створити центр торгівлі газом у Туреччині - ідея, вперше висловлена президентом володимиром путіним у жовтні 2022 року. З того часу не надходило повідомлень про якісь суттєві зміни", - вказує видання.

Навіть якщо "Газпром" зможе налагодити постачання трубопроводом до Китаю, пише видання, доходи від продажів будуть набагато нижчими, ніж з Європи.

За даними московської брокерської компанії БКС, виторг "Газпрому" від продажу газу до Європи в 2015-2019 роках становив у середньому $3,3 млрд на місяць завдяки щомісячним поставкам у 15,5 млрд куб. м.

Враховуючи ціну $286,9 за 1000 кубометрів, за даними російського Мінекономіки, і експорт "Газпромом" газу в 22,7 млрд кубометрів минулого року, загальна вартість газу компанії, проданого Китаю, могла досягти $6,5 млрд за весь 2023 рік. 

"Газпром" не розкрив виручку від продажів до Європи та Китаю окремо за 2023 рік.

Доктор Міхал Мейдан, керівник відділу енергетичних досліджень Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень заявив, що Китай навряд чи замінить росії Європу як високоприбутковий ринок експорту газу.

"Китай дає росії вихід, але з набагато нижчими цінами та доходами, ніж Європа", - сказала вона.

2023 року російський трубопровідний газ продавався до Китаю за ціною 6,6 долара за мільйон британських теплових одиниць і трохи нижче, ніж у першому кварталі 2024 року, за ціною 6,4 долара за мільйон БТЕ.

Це порівняно із середньою ціною на російський газ у Європі 12,9 долара за млн БТЕ минулого року.

Згідно з документом, з яким агентство Reuters ознайомилося минулого місяця, росія очікує, що ціна на газ для Китаю продовжить поступово знижуватися протягом наступних чотирьох років, тоді як найгірший сценарій не виключає падіння на 45% до $156,7 за 1000 кубометрів (близько 4,4 доларів за мільйон БТЕ) у 2027 році проти 2023 року.

У ньому не сказано, що може призвести до зниження цін, але росія стикається з конкуренцією з боку інших постачальників трубопровідного газу до Китаю, таких як Туркменістан, а також СПГ, поставленого морем.

Фінансові звіти "Газпрому", які також включають дані про нафтові та енергетичні підрозділи, показали, що виручка від газового бізнесу в минулому році скоротилася більш ніж удвічі до трохи більше ніж 3,1 трильйона рублів, а продажі нафти і газового конденсату становили 4,1 трильйона рублів, збільшившись до 4,3 трильйона, на 4,3%, за даними брокерської компанії BCS.

За наведеними даними, стратегічний перехід на виробництво та експорт аміаку, метанолу та інших продуктів газопереробки для "Газпрому" можливий, але швидкої віддачі це не дасть.

"При цьому перспективи "Сили Сибіру 2" залишаються туманними: Китай, швидше за все, не потребуватиме стільки додаткового імпорту в 2030-х роках через ймовірне уповільнення зростання попиту та високі темпи внутрішнього видобутку газу", - зазначив він.

росія продаватиме газ Китаю на майже 30% дешевше, ніж Європі 24.04.24, 18:06 • 18243 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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