Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
turkmenistanТуркменистан
pekinПекин
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
tikhii-okeanТихий океан
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
kitaiКитай
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  58308 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  60481 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  150440 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  205174 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213101 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205007 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159491 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151788 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131194 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133321 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Новости по теме
Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

  •  5082 просмотра
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

  •  12250 просмотра
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

  •  11499 просмотра
Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

  •  10743 просмотра
Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

  •  10957 просмотра
На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м

На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м

  •  9873 просмотра
Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован

Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован

  •  10658 просмотра
На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

  •  9765 просмотра
На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

  •  12693 просмотра
WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%

WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%

  •  12906 просмотра

Популярные

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

  •  104836 просмотра
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

  •  53172 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  105124 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  103703 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

  •  103961 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  198049 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  245511 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  247808 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  257001 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  268895 просмотра

Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Газпром, когда-то самая прибыльная компания россии, сталкивается с длительным периодом низких показателей из-за потери продаж газа в Европу, пытаясь компенсировать это за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.

Экономика •   •  5082 просмотра
Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.

Война •   •  12250 просмотра
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

На Волчанском направлении армия, по северу и по Липецком направлении рф осуществляет попытки наступления. Украинские защитники сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. В то же время 30 волонтерских групп работают на соответствующих направлениях для проведения эвакуации населения.

Общество •   •  11499 просмотра
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

После заключения соглашения на управление портовым терминалом "Олимпикс" Транс Ойл столкнулась с проблемой - кто-то упорно не желает, чтобы этот актив эффективно управлялся. В адрес одного из основателей Транс Ойл посыпались обвинения в сотрудничестве с РФ.

Экономика •   •  10743 просмотра
Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

Министерство обороны сообщило, что различные транспортные средства, включая сельскохозяйственную и строительную технику, могут быть мобилизованы для военных целей и будут возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации.

Война •   •  10957 просмотра
Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м

В селе Васищево Харьковской области загорелось производственно-складское здание площадью 1500 квадратных метров, для тушения пожара понадобилось 10 пожарных машин и 60 спасателей.

Общество •   •  9873 просмотра
На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м

Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован

Высший антикоррупционный суд заочно выдал ордер на арест бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которого обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму $17,44 млн из-за злоупотребления служебным положением.

политика •   •  10658 просмотра
Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован

На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии в течение большей части суток, что обусловливает необходимость ограничения потребления для промышленных потребителей с 17:00 до полуночи и рекордный объем импорта электроэнергии из 5 европейских стран.

Экономика •   •  9765 просмотра
На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго

На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

В оккупированном Сорокино Луганской области произошли мощные взрывы и "прилеты" на складах боеприпасов оккупантов.

Война •   •  12693 просмотра
На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%

Украина сбивает меньшую долю российских ракет, перехватывая около 46% ракет рф за последние шесть месяцев по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев.

Война •   •  12906 просмотра
WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%