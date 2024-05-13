Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА
Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами
Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации
На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м
Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован
На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго
На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно
WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%
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Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем
Газпром, когда-то самая прибыльная компания россии, сталкивается с длительным периодом низких показателей из-за потери продаж газа в Европу, пытаясь компенсировать это за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА
На Волчанском направлении армия, по северу и по Липецком направлении рф осуществляет попытки наступления. Украинские защитники сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. В то же время 30 волонтерских групп работают на соответствующих направлениях для проведения эвакуации населения.
Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами
После заключения соглашения на управление портовым терминалом "Олимпикс" Транс Ойл столкнулась с проблемой - кто-то упорно не желает, чтобы этот актив эффективно управлялся. В адрес одного из основателей Транс Ойл посыпались обвинения в сотрудничестве с РФ.
Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации
Министерство обороны сообщило, что различные транспортные средства, включая сельскохозяйственную и строительную технику, могут быть мобилизованы для военных целей и будут возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации.
На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м
В селе Васищево Харьковской области загорелось производственно-складское здание площадью 1500 квадратных метров, для тушения пожара понадобилось 10 пожарных машин и 60 спасателей.
Бывший заместитель секретаря СНБО Гладковский заочно арестован
Высший антикоррупционный суд заочно выдал ордер на арест бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которого обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму $17,44 млн из-за злоупотребления служебным положением.
На фоне дефицита рекордный импорт электроэнергии, промышленность будут ограничивать вечером - Укрэнерго
Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии в течение большей части суток, что обусловливает необходимость ограничения потребления для промышленных потребителей с 17:00 до полуночи и рекордный объем импорта электроэнергии из 5 европейских стран.
На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно
В оккупированном Сорокино Луганской области произошли мощные взрывы и "прилеты" на складах боеприпасов оккупантов.
WSJ: Украина за полгода перехватила 45% ракет рф, за предыдущие шесть месяцев - 73%
Украина сбивает меньшую долю российских ракет, перехватывая около 46% ракет рф за последние шесть месяцев по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев.