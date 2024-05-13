Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Энергетический гигант "Газпром", принадлежащий кремлю, некогда самая прибыльная компания россии, может столкнуться с длительным периодом плохих показателей, на фоне того, как она изо всех сил пытается компенсировать дефицит утраченных продаж газа в Европу за счет внутреннего рынка и китайского экспорта, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Недавно компания объявила о ежегодном чистом убытке объемом $7 млрд, впервые с 1999 года, после резкого сокращения торговли с Европой.

Проблемы "Газпрома" отражают глубокое влияние европейских санкций на газовую отрасль россии, а также ограничения растущего партнерства москвы с Китаем, отмечает издание.

Влияние международных санкций на экспорт нефти, отмечает при этом издание, москве было легче пережить, поскольку россия смогла перенаправить экспорт нефти по морю другим покупателям.

"Газпром" полагался на Европу как на свой крупнейший рынок сбыта до 2022 года, когда война россии против Украины побудила ЕС сократить импорт газа "Газпрома".

По данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году россия поставила в Европу по разным маршрутам всего около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров.

Это по сравнению с пиковыми 200,8 млрд кубометров газа, которые "Газпром" закачал в 2018 году в ЕС и другие страны, такие как Турция.

Загадочные взрывы на подводном газопроводе "Северный поток" из россии в Германию в сентябре 2022 года также существенно подорвали торговлю российским газом с Европой, указывает издание.

россия развернулась к Китаю, стремясь увеличить продажи трубопроводного газа до 100 млрд куб. м в год к 2030 году. "Газпром" начал поставки трубопроводного газа в Китай через "Силу Сибири" в конце 2019 года.

До конца этого года планируется достичь годовой мощности "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров, к тому же москва и Пекин договорились в 2022 году об экспорте 10 миллиардов кубометров с тихоокеанского острова Сахалин.

Наибольшей надеждой россии является трубопровод "Сила Сибири-2" через Монголию, по которому планируется экспортировать 50 миллиардов кубометров газа в год. Но это привело к некоторым подводным камням из-за отсутствия согласия по ценам и другим вопросам, отмечает издание.

"Хотя "Газпром" получит некоторые дополнительные доходы от экспорта, когда все эти трубопроводы будут запущены в эксплуатацию, он никогда не сможет полностью компенсировать бизнес, который он потерял в Европе", - заявила Екатерина Филиппенко, директор по исследованиям в области газа и СПГ компании Wood Mackenzie.

"россия также до сих пор изо всех сил пыталась создать центр торговли газом в Турции - идея, впервые высказанная президентом владимиром путиным в октябре 2022 года. С тех пор не поступало сообщений о каких-то существенных изменениях", - указывает издание.

Даже если "Газпром" сможет наладить поставки по трубопроводу в Китай, пишет издание, доходы от продаж будут намного ниже, чем из Европы.

По данным московской брокерской компании БКС, выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015-2019 годах составляла в среднем $3,3 млрд в месяц благодаря ежемесячным поставкам в 15,5 млрд куб. м.

Учитывая цену $286,9 за 1000 кубометров, по данным российского Минэкономики, и экспорт "Газпромом" газа в 22,7 млрд кубометров в прошлом году, общая стоимость газа компании, проданного Китаю, могла достичь $6,5 млрд за весь 2023 год.

"Газпром" не раскрыл выручку от продаж в Европу и Китай отдельно за 2023 год.

Доктор Михал Мейдан, руководитель отдела энергетических исследований Китая в Оксфордском институте энергетических исследований заявил, что Китай вряд ли заменит россии Европу как высокодоходный рынок экспорта газа.

"Китай дает россии выход, но с гораздо более низкими ценами и доходами, чем Европа", - сказала она.

В 2023 году российский трубопроводный газ продавался в Китай по цене 6,6 доллара за миллион британских тепловых единиц и чуть ниже, чем в первом квартале 2024 года, по цене 6,4 доллара за миллион БТЕ.

Это по сравнению со средней ценой на российский газ в Европе 12,9 доллара за млн БТЕ в прошлом году.

Согласно документу, с которым агентство Reuters ознакомилось в прошлом месяце, россия ожидает, что цена на газ для Китая продолжит постепенно снижаться в течение следующих четырех лет, тогда как худший сценарий не исключает падения на 45% до $156,7 за 1000 кубометров (около 4,4 долларов за миллион БТЕ) в 2027 году против 2023 года.

В нем не сказано, что может привести к снижению цен, но россия сталкивается с конкуренцией со стороны других поставщиков трубопроводного газа в Китай, таких как Туркменистан, а также СПГ, поставленного морем.

Финансовые отчеты "Газпрома", которые также включают данные о нефтяных и энергетических подразделениях, показали, что выручка от газового бизнеса в прошлом году сократилась более чем вдвое до чуть более 3,1 триллиона рублей, а продажи нефти и газового конденсата составили 4,1 триллиона рублей, увеличившись до 4,3 триллиона, на 4,3%, по данным брокерской компании BCS.

По приведенным данным, стратегический переход на производство и экспорт аммиака, метанола и других продуктов газопереработки для "Газпрома" возможен, но быстрой отдачи это не даст.

"При этом перспективы "Силы Сибири-2" остаются туманными: Китай, скорее всего, не потребует столько дополнительного импорта в 2030-х годах из-за вероятного замедления роста спроса и высоких темпов внутренней добычи газа", - отметил он.

россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе