россия будет поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем европейским потребителям, по меньшей мере до 2027 года. Об этом со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития рф сообщает Bloomber, пишет УНН.

Детали

Прогноз указывает на финансовую потерю интенсивных усилий москвы построить энергетические связи с Китаем на фоне противостояния с Западом из-за аннексии Крымского полуострова с последующим полномасштабным вторжением в Украину. Еще до вторжения российский газовый монополист "газпром" заявил, что видит азиатскую страну как рынок будущего роста, ожидая, что спрос на европейских рынках сократится к концу этого десятилетия.

Отмечается, что российский газ в Китай в 2024 году будут экспортировать по цене $257 за тысячу кубометров. Европа же будет покупать российское топливо по $320 за тысячу кубов.

С 2025 до 2027 года цена для Китая будет постепенно снижаться, а цена на экспорт в западном направлении, по прогнозам, останется почти неизменной.

Так, в 2025 году газ для Китая и Европы рф будет продавать по $243,7 и $320,1 соответственно, в 2026-м - $233 и $320, в 2027-м - $227,8 и $315,4.

Дополнение

"газпром" все еще экспортирует трубопроводный газ в несколько европейских стран и Турцию, но в прошлом году потоки в Европу упали до самого низкого уровня с начала 1970-х годов и составили примерно 45 млрд кубических метров, согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА). По данным "газпрома", это небольшая доля от рекордных 201 млрд кубометров, транспортированных на запад в 2018 году.

Согласно базовому сценарию министерства, общий экспорт газа из России будет расти по крайней мере до 2026 года за счет роста добычи газа после спада 2022 года, показывает прогноз.

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