Республіканці у Конгресі США готуються протистояти Трампу - NYT
Республіканці в Конгресі США готуються протистояти президенту Дональду Трампу, розглядаючи це як доказ того, що вони дивляться далі його терміну повноважень.
Республіканці у Конгресі США готуються протистояти президенту Дональду Трампу. Останньою "краплею" в цьому питанні може стати нещодавнє рішення про оприлюднення матеріалів справи покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
У публікації йдеться про те, що готовність республіканців у Конгресі протистояти Трампу є найяскравішим доказом того, що законодавці від Республіканської партії починають дивитися далі терміну повноважень Трампа і думати про своє самозбереження на проміжних виборах наступного року.
Крім того, опитування показує, що Трамп і його партія перебувають у ослабленому стані напередодні виборів 2026 року, які визначать контроль над Конгресом. Також вплив президента може ще більше зменшитися, коли наступного року минуть терміни подання кандидатур і відбудуться праймеріз, пише The New York Times.
Водночас Трамп продовжує володіти величезною владою і може розраховувати на тверду підтримку десятків мільйонів виборців, які підтримують гасло MAGA (Make America Great Again – ред).
Це дає йому вплив на республіканців і дозволить йому продовжувати намагатися нав'язувати свою волю на Капітолійському пагорбі, навіть попри зростаючу нервозність у Республіканській партії щодо майбутніх виборів.
Президент США Дональд Трамп закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед із законопроєктом про санкції проти росії. Це передбачає 500-відсоткове мито на імпорт із країн, які купують російський уран, газ та нафту.