05:29 • 9062 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 17268 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 12084 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 17179 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 21320 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 19959 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29072 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45506 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37823 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 61655 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Республіканці у Конгресі США готуються протистояти Трампу - NYT

Київ • УНН

Республіканці в Конгресі США готуються протистояти президенту Дональду Трампу, розглядаючи це як доказ того, що вони дивляться далі його терміну повноважень.

Республіканці у Конгресі США готуються протистояти президенту Дональду Трампу. Останньою "краплею" в цьому питанні може стати нещодавнє рішення про оприлюднення матеріалів справи покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

У публікації йдеться про те, що готовність республіканців у Конгресі протистояти Трампу є найяскравішим доказом того, що законодавці від Республіканської партії починають дивитися далі терміну повноважень Трампа і думати про своє самозбереження на проміжних виборах наступного року.

Крім того, опитування показує, що Трамп і його партія перебувають у ослабленому стані напередодні виборів 2026 року, які визначать контроль над Конгресом. Також вплив президента може ще більше зменшитися, коли наступного року минуть терміни подання кандидатур і відбудуться праймеріз, пише The New York Times.

Водночас Трамп продовжує володіти величезною владою і може розраховувати на тверду підтримку десятків мільйонів виборців, які підтримують гасло MAGA (Make America Great Again – ред).

Це дає йому вплив на республіканців і дозволить йому продовжувати намагатися нав'язувати свою волю на Капітолійському пагорбі, навіть попри зростаючу нервозність у Республіканській партії щодо майбутніх виборів.

Президент США Дональд Трамп закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед із законопроєктом про санкції проти росії. Це передбачає 500-відсоткове мито на імпорт із країн, які купують російський уран, газ та нафту.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
The New York Times
Республіканська партія США
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки