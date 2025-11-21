Республиканцы в Конгрессе США готовятся противостоять Трампу - NYT
Киев • УНН
Республиканцы в Конгрессе США готовятся противостоять президенту Дональду Трампу, рассматривая это как доказательство того, что они смотрят дальше его срока полномочий.
Республиканцы в Конгрессе США готовятся противостоять президенту Дональду Трампу. Последней "каплей" в этом вопросе может стать недавнее решение об обнародовании материалов дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Подробности
В публикации говорится о том, что готовность республиканцев в Конгрессе противостоять Трампу является самым ярким доказательством того, что законодатели от Республиканской партии начинают смотреть дальше срока полномочий Трампа и думать о своем самосохранении на промежуточных выборах в следующем году.
Кроме того, опрос показывает, что Трамп и его партия находятся в ослабленном состоянии накануне выборов 2026 года, которые определят контроль над Конгрессом. Также влияние президента может еще больше уменьшиться, когда в следующем году истекут сроки подачи кандидатур и состоятся праймериз, пишет The New York Times.
В то же время Трамп продолжает обладать огромной властью и может рассчитывать на твердую поддержку десятков миллионов избирателей, которые поддерживают лозунг MAGA (Make America Great Again – ред).
Это дает ему влияние на республиканцев и позволит ему продолжать пытаться навязывать свою волю на Капитолийском холме, даже несмотря на растущую нервозность в Республиканской партии относительно предстоящих выборов.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед с законопроектом о санкциях против России. Это предусматривает 500-процентную пошлину на импорт из стран, которые покупают российский уран, газ и нефть.