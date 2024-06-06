Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність: про що йдеться

ukenru
09:57 • 9716 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 28256 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52563 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68204 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111687 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135629 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138681 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239995 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171146 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190221 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.3 м/с
39 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40673 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 17207 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46063 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 23628 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 28065 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239995 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360867 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376310 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291761 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59854 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76492 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87909 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170532 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173100 перегляди
Актуальне
Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність: про що йдеться

Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність: про що йдеться

Київ • УНН

 • 15987 перегляди

Верховна Рада прийняла за основу проект закону про академічну чесність, який визначає основні правила академічної чесності, види порушень, включаючи плагіат і роботи, написані з використанням штучного інтелекту, а також штрафи за порушення.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність, який визначає основні правила академічної доброчесності та види відповідальності за порушення, зокрема і покарання за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10392.

Деталі

№10392 - Закон про академічну доброчесність. За основу - 304

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, встановлюється поняття "академічна доброчесність" – сукупність цінностей, принципів і заснованих на них правил, якими мають керуватися суб’єкти академічної діяльності під час провадження такої діяльності.

Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний у своїй діяльності дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності

- йдеться у законопроєкті.

Такі норми будуть поширюватися на:

  • наукову, науково-педагогічну, педагогічну, викладацьку діяльність;
  • навчальну діяльність здобувачів освіти; освітню діяльність закладів освіти, наукових установ;
  • діяльність, пов’язану із створенням, виконанням та оцінюванням проєктів у сфері освіти і науки;
  • діяльність, пов’язану зі створенням, рецензуванням, науковим редагуванням академічних творів;
  • вступні випробування під час вступу до закладів освіти (наукових установ);
  • діяльність, пов’язану із присудженням наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєнням вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій;
  • здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти;
  • оцінювання наукових установ.

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, інші особи, які здійснюють викладацьку діяльність, зобов’язані:

дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності; ставитися з повагою до здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;

ґрунтувати власну діяльність на надійних і достовірних даних, що базуються на результатах досліджень та відображають сучасний стан знань з відповідних питань;

перевіряти надійність і достовірність інформації, яка надається колегам, здобувачам освіти;

чітко окреслювати очікувані результати навчання, формувати зрозумілі вимоги до навчальних завдань та мати прозору систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, яка базується на чітких оприлюднених критеріях;

опрацьовувати і доброчесно оцінювати академічні твори та навчальні роботи здобувачів освіти, переконуватися у відсутності ознак порушень академічної доброчесності;

власним прикладом сприяти формуванню академічної доброчесності здобувачів освіти; стимулювати, заохочувати та підтримувати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;

вчасно, неупереджено і невибірково реагувати на будь-які прояви порушення академічної доброчесності (у тому числі припиняючи їх), забезпечувати притягнення здобувачів освіти до академічної відповідальності.

За порушення академічної доброчесності до педагогічних працівників можуть бути застосовані додаткові види санкцій:

  • відсторонення від проведення процедур та заходів забезпечення якості освіти, вступних іспитів, олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру строком від одного до трьох років; 
  • недопущення строком від одного до трьох років до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
  • позбавлення будь-яких видів заохочень (заохочувальних виплат, нагород тощо) протягом одного року. 

Відсутність реагування на факти порушення академічної доброчесності є підставою для притягнення керівника закладу фахової передвищої освіти до дисциплінарної відповідальності

- йдеться у документі.

Основними видами порушень академічної доброчесності є:

відчуження авторства;

академічний плагіат; приписування авторства; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

Заходами реагування на порушення академічної доброчесності є: виховні заходи; притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності; реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів; інституційні заходи реагування.

"До академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14- річного віку", - йдеться в проєкті закону.

Нагадаємо

Законопроєкт про академічну доброчесність, який окреслює правила, порушення та санкції для підвищення якості освіти було зареєстровано у Раді у січні цього року.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
verkhovna-radaВерховна Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45