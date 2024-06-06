Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність: про що йдеться

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність, який визначає основні правила академічної доброчесності та види відповідальності за порушення, зокрема і покарання за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10392.

Деталі

№10392 - Закон про академічну доброчесність. За основу - 304 - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, встановлюється поняття "академічна доброчесність" – сукупність цінностей, принципів і заснованих на них правил, якими мають керуватися суб’єкти академічної діяльності під час провадження такої діяльності.

Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний у своїй діяльності дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності - йдеться у законопроєкті.

Такі норми будуть поширюватися на:

наукову, науково-педагогічну, педагогічну, викладацьку діяльність;

навчальну діяльність здобувачів освіти; освітню діяльність закладів освіти, наукових установ;



діяльність, пов’язану із створенням, виконанням та оцінюванням проєктів у сфері освіти і науки;



діяльність, пов’язану зі створенням, рецензуванням, науковим редагуванням академічних творів;



вступні випробування під час вступу до закладів освіти (наукових установ);



діяльність, пов’язану із присудженням наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєнням вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій;



здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти;



оцінювання наукових установ.



Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, інші особи, які здійснюють викладацьку діяльність, зобов’язані:

дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності; ставитися з повагою до здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;

ґрунтувати власну діяльність на надійних і достовірних даних, що базуються на результатах досліджень та відображають сучасний стан знань з відповідних питань;

перевіряти надійність і достовірність інформації, яка надається колегам, здобувачам освіти;

чітко окреслювати очікувані результати навчання, формувати зрозумілі вимоги до навчальних завдань та мати прозору систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, яка базується на чітких оприлюднених критеріях;

опрацьовувати і доброчесно оцінювати академічні твори та навчальні роботи здобувачів освіти, переконуватися у відсутності ознак порушень академічної доброчесності;

власним прикладом сприяти формуванню академічної доброчесності здобувачів освіти; стимулювати, заохочувати та підтримувати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;

вчасно, неупереджено і невибірково реагувати на будь-які прояви порушення академічної доброчесності (у тому числі припиняючи їх), забезпечувати притягнення здобувачів освіти до академічної відповідальності.

За порушення академічної доброчесності до педагогічних працівників можуть бути застосовані додаткові види санкцій:

відсторонення від проведення процедур та заходів забезпечення якості освіти, вступних іспитів, олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру строком від одного до трьох років;

недопущення строком від одного до трьох років до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;



позбавлення будь-яких видів заохочень (заохочувальних виплат, нагород тощо) протягом одного року.



Відсутність реагування на факти порушення академічної доброчесності є підставою для притягнення керівника закладу фахової передвищої освіти до дисциплінарної відповідальності - йдеться у документі.

Основними видами порушень академічної доброчесності є:

відчуження авторства;

академічний плагіат; приписування авторства; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

Заходами реагування на порушення академічної доброчесності є: виховні заходи; притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності; реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів; інституційні заходи реагування.

"До академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14- річного віку", - йдеться в проєкті закону.

Нагадаємо

Законопроєкт про академічну доброчесність, який окреслює правила, порушення та санкції для підвищення якості освіти було зареєстровано у Раді у січні цього року.