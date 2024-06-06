Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність: про що йдеться
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла за основу проект закону про академічну чесність, який визначає основні правила академічної чесності, види порушень, включаючи плагіат і роботи, написані з використанням штучного інтелекту, а також штрафи за порушення.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про академічну доброчесність, який визначає основні правила академічної доброчесності та види відповідальності за порушення, зокрема і покарання за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.
Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10392.
Деталі
№10392 - Закон про академічну доброчесність. За основу - 304
Відповідно до законопроєкту, встановлюється поняття "академічна доброчесність" – сукупність цінностей, принципів і заснованих на них правил, якими мають керуватися суб’єкти академічної діяльності під час провадження такої діяльності.
Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний у своїй діяльності дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності
Такі норми будуть поширюватися на:
- наукову, науково-педагогічну, педагогічну, викладацьку діяльність;
- навчальну діяльність здобувачів освіти; освітню діяльність закладів освіти, наукових установ;
- діяльність, пов’язану із створенням, виконанням та оцінюванням проєктів у сфері освіти і науки;
- діяльність, пов’язану зі створенням, рецензуванням, науковим редагуванням академічних творів;
- вступні випробування під час вступу до закладів освіти (наукових установ);
- діяльність, пов’язану із присудженням наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєнням вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій;
- здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти;
- оцінювання наукових установ.
Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, інші особи, які здійснюють викладацьку діяльність, зобов’язані:
дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності; ставитися з повагою до здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу;
ґрунтувати власну діяльність на надійних і достовірних даних, що базуються на результатах досліджень та відображають сучасний стан знань з відповідних питань;
перевіряти надійність і достовірність інформації, яка надається колегам, здобувачам освіти;
чітко окреслювати очікувані результати навчання, формувати зрозумілі вимоги до навчальних завдань та мати прозору систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, яка базується на чітких оприлюднених критеріях;
опрацьовувати і доброчесно оцінювати академічні твори та навчальні роботи здобувачів освіти, переконуватися у відсутності ознак порушень академічної доброчесності;
власним прикладом сприяти формуванню академічної доброчесності здобувачів освіти; стимулювати, заохочувати та підтримувати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
вчасно, неупереджено і невибірково реагувати на будь-які прояви порушення академічної доброчесності (у тому числі припиняючи їх), забезпечувати притягнення здобувачів освіти до академічної відповідальності.
За порушення академічної доброчесності до педагогічних працівників можуть бути застосовані додаткові види санкцій:
- відсторонення від проведення процедур та заходів забезпечення якості освіти, вступних іспитів, олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру строком від одного до трьох років;
- недопущення строком від одного до трьох років до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
- позбавлення будь-яких видів заохочень (заохочувальних виплат, нагород тощо) протягом одного року.
Відсутність реагування на факти порушення академічної доброчесності є підставою для притягнення керівника закладу фахової передвищої освіти до дисциплінарної відповідальності
Основними видами порушень академічної доброчесності є:
відчуження авторства;
академічний плагіат; приписування авторства; самоплагіат; фабрикація; фальсифікація;
недоброчесне оцінювання результатів навчання;
несамостійне виконання завдання;
недозволена допомога;
академічний саботаж;
схиляння до порушення академічної доброчесності;
інституційні порушення академічної доброчесності.
Заходами реагування на порушення академічної доброчесності є: виховні заходи; притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності; реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів; інституційні заходи реагування.
"До академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14- річного віку", - йдеться в проєкті закону.
Нагадаємо
Законопроєкт про академічну доброчесність, який окреслює правила, порушення та санкції для підвищення якості освіти було зареєстровано у Раді у січні цього року.