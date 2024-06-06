Рада приняла за основу законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь

Верховная Рада приняла за основу законопроект об академической добропорядочности, который определяет основные правила академической добропорядочности и виды ответственности за нарушения, в том числе и наказания за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.

Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10392.

детали

№10392-закон об академической честности. За основу-304 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, устанавливается понятие "академическая добропорядочность" - совокупность ценностей, принципов и основанных на них правил, которыми должны руководствоваться субъекты академической деятельности при осуществлении такой деятельности.

Каждый участник образовательного процесса обязан в своей деятельности придерживаться ценностей, принципов и правил академической добропорядочности - - говорится в законопроекте.

Такие нормы будут распространяться на:

научную, научно-педагогическую, педагогическую, преподавательскую деятельность;

учебную деятельность соискателей образования; образовательную деятельность учебных заведений, научных учреждений;



деятельность, связанную с созданием, выполнением и оценкой проектов в сфере образования и науки;



деятельность, связанная с созданием, рецензированием, научным редактированием академических произведений;



вступительные испытания при поступлении в учебные заведения (научные учреждения);



деятельность, связанную с присуждением научных степеней и степеней образования, присвоением ученых и педагогических званий, квалификационных категорий;



осуществление процедур внутреннего и внешнего обеспечения качества образования;



оценка научных учреждений.



Педагогические, научно-педагогические, научные работники, другие лица, осуществляющие преподавательскую деятельность, обязаны:

придерживаться ценностей, принципов и правил академической добропорядочности; относиться с уважением к соискателям образования и другим участникам образовательного процесса;

гарантировать собственную деятельность на надежных и достоверных данных, базирующихся на результатах исследований и отражающих современное состояние знаний по соответствующим вопросам;

проверить надежность и достоверность информации, предоставляемой коллегам, соискателям образования;

четко очерчивать ожидаемые результаты обучения, формировать понятные требования к учебным заданиям и иметь прозрачную систему оценки результатов обучения соискателей образования, которая базируется на четких обнародованных критериях;

прорабатывать и добродетельно оценивать академические произведения и учебные работы соискателей образования, убеждаться в отсутствии признаков нарушений академической добропорядочности;

собственным примером способствовать формированию академической честности соискателей образования; стимулировать, поощрять и поддерживать соблюдение академической добропорядочности соискателями образования;

вовремя, беспристрастно и неизбирательно реагировать на любые проявления нарушения академической добропорядочности (в том числе прекращая их), обеспечивать привлечение соискателей образования к академической ответственности.

За нарушение академической добропорядочности к педагогическим работникам могут быть применены дополнительные виды санкций:

отстранение от проведения процедур и мероприятий обеспечения качества образования, вступительных экзаменов, олимпиад, турниров, конкурсов, соревнований и других мероприятий соревновательного характера сроком от одного до трех лет;

недопущение сроком от одного до трех лет до внеочередной аттестации, имеющей целью повышение квалификационной категории или присвоение педагогического звания;



лишение всех видов поощрений (поощрительных выплат, наград и т. д.) В течение одного года.



Отсутствие реагирования на факты нарушения академической добропорядочности является основанием для привлечения руководителя учреждения профессионального предвысшего образования к дисциплинарной ответственности - говорится в документе.

Основными видами нарушений академической добропорядочности являются:

отчуждение авторства;

академический плагиат; приписывание авторства; самоплагиат; фабрикация; фальсификация;

недобропорядочное оценивание результатов обучения;

несамостоятельное выполнение задачи;

непозволительная помощь;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической честности;

институциональные нарушения академической честности.

Мерами реагирования на нарушения академической добропорядочности являются: воспитательные мероприятия; привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности; реагирование на нарушения академической добропорядочности при проведении конкурсов; институциональные меры реагирования.

"К академической ответственности может быть привлечено лицо, которое на время совершения им нарушения академической добропорядочности достигло 14 - летнего возраста", - говорится в проекте закона.

Напомним

законопроект об академической честности, в котором излагаются правила, нарушения и санкции за повышение качества образования было зарегистрировано в Раде в январе этого года.