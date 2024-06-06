Рада приняла за основу законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу проект закона об академической честности, который определяет основные правила академической честности, виды нарушений, включая плагиат и работы, написанные с использованием искусственного интеллекта, а также штрафы за нарушения.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об академической добропорядочности, который определяет основные правила академической добропорядочности и виды ответственности за нарушения, в том числе и наказания за плагиат и работы, написанные искусственным интеллектом.
Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10392.
детали
№10392-закон об академической честности. За основу-304
Согласно законопроекту, устанавливается понятие "академическая добропорядочность" - совокупность ценностей, принципов и основанных на них правил, которыми должны руководствоваться субъекты академической деятельности при осуществлении такой деятельности.
Каждый участник образовательного процесса обязан в своей деятельности придерживаться ценностей, принципов и правил академической добропорядочности
Такие нормы будут распространяться на:
- научную, научно-педагогическую, педагогическую, преподавательскую деятельность;
- учебную деятельность соискателей образования; образовательную деятельность учебных заведений, научных учреждений;
- деятельность, связанную с созданием, выполнением и оценкой проектов в сфере образования и науки;
- деятельность, связанная с созданием, рецензированием, научным редактированием академических произведений;
- вступительные испытания при поступлении в учебные заведения (научные учреждения);
- деятельность, связанную с присуждением научных степеней и степеней образования, присвоением ученых и педагогических званий, квалификационных категорий;
- осуществление процедур внутреннего и внешнего обеспечения качества образования;
- оценка научных учреждений.
Педагогические, научно-педагогические, научные работники, другие лица, осуществляющие преподавательскую деятельность, обязаны:
придерживаться ценностей, принципов и правил академической добропорядочности; относиться с уважением к соискателям образования и другим участникам образовательного процесса;
гарантировать собственную деятельность на надежных и достоверных данных, базирующихся на результатах исследований и отражающих современное состояние знаний по соответствующим вопросам;
проверить надежность и достоверность информации, предоставляемой коллегам, соискателям образования;
четко очерчивать ожидаемые результаты обучения, формировать понятные требования к учебным заданиям и иметь прозрачную систему оценки результатов обучения соискателей образования, которая базируется на четких обнародованных критериях;
прорабатывать и добродетельно оценивать академические произведения и учебные работы соискателей образования, убеждаться в отсутствии признаков нарушений академической добропорядочности;
собственным примером способствовать формированию академической честности соискателей образования; стимулировать, поощрять и поддерживать соблюдение академической добропорядочности соискателями образования;
вовремя, беспристрастно и неизбирательно реагировать на любые проявления нарушения академической добропорядочности (в том числе прекращая их), обеспечивать привлечение соискателей образования к академической ответственности.
За нарушение академической добропорядочности к педагогическим работникам могут быть применены дополнительные виды санкций:
- отстранение от проведения процедур и мероприятий обеспечения качества образования, вступительных экзаменов, олимпиад, турниров, конкурсов, соревнований и других мероприятий соревновательного характера сроком от одного до трех лет;
- недопущение сроком от одного до трех лет до внеочередной аттестации, имеющей целью повышение квалификационной категории или присвоение педагогического звания;
- лишение всех видов поощрений (поощрительных выплат, наград и т. д.) В течение одного года.
Отсутствие реагирования на факты нарушения академической добропорядочности является основанием для привлечения руководителя учреждения профессионального предвысшего образования к дисциплинарной ответственности
Основными видами нарушений академической добропорядочности являются:
отчуждение авторства;
академический плагиат; приписывание авторства; самоплагиат; фабрикация; фальсификация;
недобропорядочное оценивание результатов обучения;
несамостоятельное выполнение задачи;
непозволительная помощь;
академический саботаж;
склонение к нарушению академической честности;
институциональные нарушения академической честности.
Мерами реагирования на нарушения академической добропорядочности являются: воспитательные мероприятия; привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности; реагирование на нарушения академической добропорядочности при проведении конкурсов; институциональные меры реагирования.
"К академической ответственности может быть привлечено лицо, которое на время совершения им нарушения академической добропорядочности достигло 14 - летнего возраста", - говорится в проекте закона.
Напомним
законопроект об академической честности, в котором излагаются правила, нарушения и санкции за повышение качества образования было зарегистрировано в Раде в январе этого года.
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Рада приняла за основу законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
Верховная Рада приняла за основу проект закона об академической честности, который определяет основные правила академической честности, виды нарушений, включая плагиат и работы, написанные с использованием искусственного интеллекта, а также штрафы за нарушения.
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