У Раді зареєстрували законопроєкт про академічну доброчесність: про що йдеться

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону "Про академічну доброчесність" № 10392. Документ визначає основні правила академічної доброчесності та види відповідальності за порушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на картку документу.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроєктом пропонується:

1) забезпечити правову визначеність у питанні змісту академічної доброчесності;

2) визначити основні принципи і основні правила академічної доброчесності, яких мають дотримуватися усі учасники освітнього процесу на всіх рівнях освіти і усі вчені під час провадження наукової діяльності;

3) окреслити основні шляхи забезпечення академічної доброчесності;

4) визначити зміст та основні види порушень академічної доброчесності, зміст та основні питання академічної відповідальності, у тому числі основні види санкцій за такі порушення.

5) врегулювати основні процедури реагування на порушення академічної доброчесності, особливості притягнення до академічної відповідальності керівників закладів освіти, наукових установ та наслідки позбавлення присудженого наукового ступеня, ступеня вищої освіти чи присвоєного вченого звання.

Як зазначається, документ дозволить не лише підвищити якість освітнього процесу та наукової діяльності, збільшити довіру до результатів навчання та наукових результатів, а й сформувати у підростаючих поколінь фундамент і стрижень, який забезпечить економічне зростання всього суспільства.

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