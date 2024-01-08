В Раде зарегистрировали законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об академической добропорядочности" № 10392. Документ определяет основные правила академической добропорядочности и виды ответственности за нарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку документа.

Детали

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается:

1) обеспечить правовую определенность в вопросе содержания академической добропорядочности;

2) определить основные принципы и основные правила академической добропорядочности, которых должны придерживаться все участники образовательного процесса на всех уровнях образования и все ученые при осуществлении научной деятельности;

3) очертить основные пути обеспечения академической добропорядочности;

4) определить содержание и основные виды нарушений академической добропорядочности, содержание и основные вопросы академической ответственности, в том числе основные виды санкций за такие нарушения.

5) урегулировать основные процедуры реагирования на нарушения академической добропорядочности, особенности привлечения к академической ответственности руководителей учебных заведений, научных учреждений и последствия лишения присужденной ученой степени, степени высшего образования или присвоенного ученого звания.

Как отмечается, документ позволит не только повысить качество образовательного процесса и научной деятельности, увеличить доверие к результатам обучения и научным результатам, но и сформировать у подрастающих поколений фундамент и стержень, который обеспечит экономический рост всего общества.

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