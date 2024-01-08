В Раде зарегистрировали законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
Киев • УНН
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об академической добропорядочности, который определяет правила, нарушения и санкции для повышения качества образования.
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об академической добропорядочности" № 10392. Документ определяет основные правила академической добропорядочности и виды ответственности за нарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку документа.
Детали
Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается:
1) обеспечить правовую определенность в вопросе содержания академической добропорядочности;
2) определить основные принципы и основные правила академической добропорядочности, которых должны придерживаться все участники образовательного процесса на всех уровнях образования и все ученые при осуществлении научной деятельности;
3) очертить основные пути обеспечения академической добропорядочности;
4) определить содержание и основные виды нарушений академической добропорядочности, содержание и основные вопросы академической ответственности, в том числе основные виды санкций за такие нарушения.
5) урегулировать основные процедуры реагирования на нарушения академической добропорядочности, особенности привлечения к академической ответственности руководителей учебных заведений, научных учреждений и последствия лишения присужденной ученой степени, степени высшего образования или присвоенного ученого звания.
Как отмечается, документ позволит не только повысить качество образовательного процесса и научной деятельности, увеличить доверие к результатам обучения и научным результатам, но и сформировать у подрастающих поколений фундамент и стержень, который обеспечит экономический рост всего общества.
Правительство планирует реформу высшего образования: внедрить гранты и льготные кредиты05 январь 2024, 15:19 • 24110 просмотров
В Раде зарегистрировали законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об академической добропорядочности, который определяет правила, нарушения и санкции для повышения качества образования.
В 2023 году значительно возросло количество погибших и пропавших без вести мигрантов на Средиземноморском пути
В 2023 году 974 мигранта погибли, а 1372 пропали без вести на Средиземном море, превысив показатели 2022 года.
В декабре в Украину завезли почти 47 тысяч тонн гуманитарной помощи
Всего с начала полномасштабной войны в Украину ввезено почти 1,7 млн тонн гуманитарной помощи и почти 145 тысяч транспортных средств.
В рф столкнулись более 30 авто: четыре человека погибли, среди них - ребенок
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения 30 автомобилей на российской трассе М-11. Движение в направлении москвы остановилось.
С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий
ДТЭК восстановил электроснабжение 554 000 семей в Украине, на фоне войны и погодных условий; больше всего пострадали Киевская и Донецкая области.
Умер бывший игрок национальной сборной Украины Шершун
Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-м году жизни.
Из Донецкой области эвакуировали более 90 человек, пятерых гражданских вывезли из Авдеевки
Всего в течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области.
Оккупантам не удалось скрыть удар из авиации по уцелевшим многоэтажкам Рубежного из-за свидетелей - ОВА
Российские войска "случайно" бомбили оккупированное Рубежное.
Польский еврокомиссар угрожает заблокировать продление торговых льгот для Украины, выдвигает требования
Польский комиссар ЕС Януш Войцеховский угрожает заблокировать продление торговых привилегий для Украины без его предложений.
Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали: пограничники показали кадры атаки на Харьковщине
Украинские пограничники атаковали скопление врага в Харькове, ранив двоих и заставив остальных бежать. Об операции сообщила Государственная пограничная служба.