путін готовий зустрітися із Зеленським не лише в москві - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час їхньої зустрічі з очільником кремля, володимир путін нібито виявив зацікавлення у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським "у будь-якому іншому місці". Про це інфомує УНН з посиланням на словацьке видання Teraz.

Прем’єр-міністр Словаччини стверджує, що під час їхньої зустрічі путін висловив готовність зустрітися із Зеленським "де завгодно". Водночас Фіцо визнав, що така зустріч не принесе "багато політичної користі" - мовляв, путіна не оцінять росіяни.

За словами Роберта Фіцо, Президент Володимир Зеленський на їхніх перемовинах також нібито дав зрозуміти, що готовий до такої зустрічі.

Але обидва (Зеленський та путін, - ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться