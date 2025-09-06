путін готовий зустрітися із Зеленським не лише в москві - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що путін нібито виявив зацікавленість у переговорах із Зеленським "у будь-якому іншому місці". Фіцо також заявив, що Зеленський нібито готовий до такої зустрічі, попри можливі політичні ризики.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час їхньої зустрічі з очільником кремля, володимир путін нібито виявив зацікавлення у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським "у будь-якому іншому місці". Про це інфомує УНН з посиланням на словацьке видання Teraz.
Деталі
Прем’єр-міністр Словаччини стверджує, що під час їхньої зустрічі путін висловив готовність зустрітися із Зеленським "де завгодно". Водночас Фіцо визнав, що така зустріч не принесе "багато політичної користі" - мовляв, путіна не оцінять росіяни.
За словами Роберта Фіцо, Президент Володимир Зеленський на їхніх перемовинах також нібито дав зрозуміти, що готовий до такої зустрічі.
Але обидва (Зеленський та путін, - ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться
Прем’єр-міністр Словаччини також заявив, що:
- безпекові гарантії мають отримати не лише Україна, а й росія;
- Україна не має вступати до НАТО, але повинна стати членом ЄС;
- відносини з рф треба "нормалізувати" після завершення війни.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.
Президент України Володимир Зеленський відмовився від запрошення володимира путіна до москви для переговорів. Натомість він запропонував російському диктатору приїхати до Києва.
Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України05.09.25, 18:17 • 7160 переглядiв