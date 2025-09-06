путін готовий зустрітися із Зеленським не лише в москві - Фіцо

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 25678 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 46784 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 44112 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 39948 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 47834 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 57985 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34829 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42403 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46055 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37578 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.3м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка 6 вересня, 11:52 • 5716 перегляди
Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності6 вересня, 12:19 • 8660 перегляди
У рф поглиблюється криза у металургійній галузі, експорт також "просів"6 вересня, 12:55 • 4226 перегляди
В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко6 вересня, 13:14 • 6222 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили6 вересня, 13:28 • 13032 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 46785 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 44113 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 57986 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 39563 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 62758 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo18:22 • 2200 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 43380 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 96427 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 41382 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 45567 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
E-6 Mercury

путін готовий зустрітися із Зеленським не лише в москві - Фіцо

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що путін нібито виявив зацікавленість у переговорах із Зеленським "у будь-якому іншому місці". Фіцо також заявив, що Зеленський нібито готовий до такої зустрічі, попри можливі політичні ризики.

путін готовий зустрітися із Зеленським не лише в москві - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час їхньої зустрічі з очільником кремля, володимир путін нібито виявив зацікавлення у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським "у будь-якому іншому місці". Про це інфомує УНН з посиланням на словацьке видання Teraz.  

Деталі

Прем’єр-міністр Словаччини стверджує, що під час їхньої зустрічі путін висловив готовність зустрітися із Зеленським "де завгодно". Водночас Фіцо визнав, що така зустріч не принесе "багато політичної користі" - мовляв, путіна не оцінять росіяни.

За словами Роберта Фіцо, Президент Володимир Зеленський на їхніх перемовинах також нібито дав зрозуміти, що готовий до такої зустрічі. 

Але обидва (Зеленський та путін, - ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться

- сказав політик.

Прем’єр-міністр Словаччини також заявив, що:

  •  безпекові гарантії мають отримати не лише Україна, а й росія;
    • Україна не має вступати до НАТО, але повинна стати членом ЄС;
      • відносини з рф треба "нормалізувати" після завершення війни.

        Нагадаємо

        російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.  

        Президент України Володимир Зеленський відмовився від запрошення володимира путіна до москви для переговорів. Натомість він запропонував російському диктатору приїхати до Києва.

        Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України05.09.25, 18:17 • 7160 переглядiв

        Віта Зеленецька

        Політика
        Володимир Путін
        НАТО
        Роберт Фіцо
        Європейський Союз
        Словаччина
        Володимир Зеленський
        Україна
        Київ