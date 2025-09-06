$41.350.00
Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве - Фицо

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Путин якобы проявил заинтересованность в переговорах с Зеленским "в любом другом месте". Фицо также заявил, что Зеленский якобы готов к такой встрече, несмотря на возможные политические риски.

Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время их встречи с главой кремля, владимир путин якобы проявил заинтересованность в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским "в любом другом месте". Об этом информирует УНН со ссылкой на словацкое издание Teraz.  

Детали

Премьер-министр Словакии утверждает, что во время их встречи путин выразил готовность встретиться с Зеленским "где угодно". В то же время Фицо признал, что такая встреча не принесет "много политической пользы" - мол, путина не оценят россияне.

По словам Роберта Фицо, Президент Владимир Зеленский на их переговорах также якобы дал понять, что готов к такой встрече. 

Но оба (Зеленский и путин, - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится

- сказал политик.

Премьер-министр Словакии также заявил, что:

  •  гарантии безопасности должны получить не только Украина, но и россия;
    • Украина не должна вступать в НАТО, но должна стать членом ЕС;
      • отношения с рф надо "нормализовать" после завершения войны.

        Напомним

        российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.  

        Президент Украины Владимир Зеленский отказался от приглашения владимира путина в москву для переговоров. Вместо этого он предложил российскому диктатору приехать в Киев.

        Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины05.09.25, 18:17 • 7162 просмотра

        Вита Зеленецкая

        Политика
        Владимир Путин
        НАТО
        Роберт Фицо
        Европейский Союз
        Словакия
        Владимир Зеленский
        Украина
        Киев