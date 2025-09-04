путін боїться, що Україна вступить до ЄС - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що путін боїться успіху України та її вступу до ЄС, оскільки це може стати прикладом для росіян. Він також наголосив, що розширення НАТО є важливим для путіна, хоча Альянс є оборонною організацією.
російський диктатор володимир путін боїться, що Україна справді вступить до Європейського Союзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point, передає УНН.
Деталі
Зеленський прокоментував слова історика Тімоті Снайдера про те, що Україна є прикладом демократії, яка є "нестерпною" для такого диктатора, як путін.
путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. У всіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до Європейського Союзу. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС. В Україні люди вже вільні, і путіну це не подобається, це правда. Тому що його люди могли б брати приклад з України. Звичайно, не всі росіяни, але якщо одна людина подає приклад, це може дати ідеї іншим
Також він прокоментував розширення НАТО.
А ще є історія розширення НАТО. Я завжди вважав, що історія НАТО важлива для путіна. Не тому, що НАТО може бути загрозою - НАТО - це про оборону, а не про наступ. По суті, знаєте, наша ситуація схожа на ситуацію, коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його - ні. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. У цьому проблема України. путін не любить, коли Україна досягає успіху. Але Україна досягне успіху
путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів 03.09.25, 18:00 • 3860 переглядiв
Доповнення
Диктатор росії володимир путін під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що москва ніколи не виступала проти європейської інтеграції України. Водночас він повторив, що членство України в НАТО залишається для кремля "червоним рядком" і є неприйнятним.