07:04
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Ексклюзив
05:20 • 13376 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 29106 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 33831 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 32967 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 58432 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 26162 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 26864 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23372 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25710 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
путін боїться, що Україна вступить до ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський заявив, що путін боїться успіху України та її вступу до ЄС, оскільки це може стати прикладом для росіян. Він також наголосив, що розширення НАТО є важливим для путіна, хоча Альянс є оборонною організацією.

путін боїться, що Україна вступить до ЄС - Зеленський

російський диктатор володимир путін боїться, що Україна справді вступить до Європейського Союзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point, передає УНН.

Деталі

Зеленський прокоментував слова історика Тімоті Снайдера про те, що Україна є прикладом демократії, яка є "нестерпною" для такого диктатора, як путін.

путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. У всіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до Європейського Союзу. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС. В Україні люди вже вільні, і путіну це не подобається, це правда. Тому що його люди могли б брати приклад з України. Звичайно, не всі росіяни, але якщо одна людина подає приклад, це може дати ідеї іншим

- сказав Зеленський.

Також він прокоментував розширення НАТО.

А ще є історія розширення НАТО. Я завжди вважав, що історія НАТО важлива для путіна. Не тому, що НАТО може бути загрозою - НАТО - це про оборону, а не про наступ. По суті, знаєте, наша ситуація схожа на ситуацію, коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його - ні. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. У цьому проблема України. путін не любить, коли Україна досягає успіху. Але Україна досягне успіху

- зазначив Зеленський.

путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів 03.09.25, 18:00 • 3860 переглядiв

Доповнення

Диктатор росії володимир путін під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що москва ніколи не виступала проти європейської інтеграції України. Водночас він повторив, що членство України в НАТО залишається для кремля "червоним рядком" і є неприйнятним.

Анна Мурашко

