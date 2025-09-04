путін боїться, що Україна вступить до ЄС - Зеленський

російський диктатор володимир путін боїться, що Україна справді вступить до Європейського Союзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point, передає УНН.

Зеленський прокоментував слова історика Тімоті Снайдера про те, що Україна є прикладом демократії, яка є "нестерпною" для такого диктатора, як путін.

путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. У всіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до Європейського Союзу. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС. В Україні люди вже вільні, і путіну це не подобається, це правда. Тому що його люди могли б брати приклад з України. Звичайно, не всі росіяни, але якщо одна людина подає приклад, це може дати ідеї іншим

Також він прокоментував розширення НАТО.

А ще є історія розширення НАТО. Я завжди вважав, що історія НАТО важлива для путіна. Не тому, що НАТО може бути загрозою - НАТО - це про оборону, а не про наступ. По суті, знаєте, наша ситуація схожа на ситуацію, коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його - ні. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. У цьому проблема України. путін не любить, коли Україна досягає успіху. Але Україна досягне успіху