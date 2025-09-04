$41.360.01
путин боится, что Украина вступит в ЕС - Зеленский

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Зеленский заявил, что путин боится успеха Украины и ее вступления в ЕС, поскольку это может стать примером для россиян. Он также подчеркнул, что расширение НАТО важно для путина, хотя Альянс является оборонительной организацией.

путин боится, что Украина вступит в ЕС - Зеленский

российский диктатор владимир путин боится, что Украина действительно вступит в Европейский Союз. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Le Point, передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал слова историка Тимоти Снайдера о том, что Украина является примером демократии, которая является "невыносимой" для такого диктатора, как путин.

путин очень боится, что Украина добьется успеха. Во всех смыслах этого слова. Он боится, что Украина действительно вступит в Европейский Союз. И я говорю не об институтах, я говорю об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС. В Украине люди уже свободны, и путину это не нравится, это правда. Потому что его люди могли бы брать пример с Украины. Конечно, не все россияне, но если один человек подает пример, это может дать идеи другим

- сказал Зеленский.

Также он прокомментировал расширение НАТО.

А еще есть история расширения НАТО. Я всегда считал, что история НАТО важна для путина. Не потому, что НАТО может быть угрозой - НАТО - это об обороне, а не о наступлении. По сути, знаете, наша ситуация похожа на ситуацию, когда у вас есть очень плохой сосед, который завидует вашему успеху. У вас есть семья, вас любят, а его - нет. И этот человек даже не выходит на улицу, он не выходит из своей комнаты, боясь, что кто-то плюнет ему в лицо. В этом проблема Украины. путин не любит, когда Украина добивается успеха. Но Украина добьется успеха

- отметил Зеленский.

Дополнение

Диктатор россии владимир путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что москва никогда не выступала против европейской интеграции Украины. В то же время он повторил, что членство Украины в НАТО остается для кремля "красной линией" и является неприемлемым.

Анна Мурашко

