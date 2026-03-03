Привласнив необхідну техніку - на Київщині затримали командира взводу Повітряних сил

$43.230.13
Ексклюзив
12:11 • 2316 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 4648 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 13114 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 26813 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 91198 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 81189 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 58364 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 50345 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 42337 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22417 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Популярнi новини
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 21712 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 25310 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 26317 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 26663 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 12170 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 27391 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 42810 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 91199 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 59493 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 66395 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Блогери
Кір Стармер
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 1540 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 24900 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 32036 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 35698 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 35047 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Facebook
MIM-104 Patriot

Привласнив необхідну техніку - на Київщині затримали командира взводу Повітряних сил

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Командир взводу Повітряних сил ЗСУ на Київщині привласнив техніку, призначену для бойового чергування. Серед викраденого - комп'ютери, монітори та планшети.

Привласнив необхідну техніку - на Київщині затримали командира взводу Повітряних сил
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України викрили командира взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України на Київщині. Чоловік привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору, повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Серед вкраденого правоохоронці знайшли стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. За даними слідства, вищезгадану техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили працівника СБУ на хабарі у 68 000 доларів за зняття двох громадян з розшуку в ТЦК та оформлення відстрочки. За даними слідства, дана відстрочка мала бути оформлена за фіктивними документами про трьох дітей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Техніка
Обшук
Повітряна тривога
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Київська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна