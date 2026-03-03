Привласнив необхідну техніку - на Київщині затримали командира взводу Повітряних сил

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України викрили командира взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України на Київщині. Чоловік привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору, повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Серед вкраденого правоохоронці знайшли стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. За даними слідства, вищезгадану техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

