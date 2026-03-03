Присвоил необходимую технику - на Киевщине задержали командира взвода Воздушных сил

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Киевской области. Мужчина присвоил технику, которую использовали для боевого дежурства и охраны воздушного пространства, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Подробности

Среди украденного правоохранители нашли стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. По данным следствия, вышеупомянутую технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага.

Военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители разоблачили сотрудника СБУ на взятке в 68 000 долларов за снятие двух граждан с розыска в ТЦК и оформление отсрочки. По данным следствия, данная отсрочка должна была быть оформлена по фиктивным документам о трех детях.