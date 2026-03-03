$43.230.13
Эксклюзив
12:11 • 2240 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 4502 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 13018 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 26655 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 90924 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 81058 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 58265 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 50305 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 42309 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 22410 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Присвоил необходимую технику - на Киевщине задержали командира взвода Воздушных сил

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Командир взвода Воздушных сил ВСУ на Киевщине присвоил технику, предназначенную для боевого дежурства. Среди похищенного - компьютеры, мониторы и планшеты.

Присвоил необходимую технику - на Киевщине задержали командира взвода Воздушных сил
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Киевской области. Мужчина присвоил технику, которую использовали для боевого дежурства и охраны воздушного пространства, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Подробности

Среди украденного правоохранители нашли стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. По данным следствия, вышеупомянутую технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага.

Военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители разоблачили сотрудника СБУ на взятке в 68 000 долларов за снятие двух граждан с розыска в ТЦК и оформление отсрочки. По данным следствия, данная отсрочка должна была быть оформлена по фиктивным документам о трех детях.

Евгений Устименко

