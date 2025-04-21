Припинення вогню з боку рф на кордоні у трьох областях і утримуваних прикордонниками позиціях не спостерігалося - Демченко

росія не дотрималася заявленого "великоднього перемир'я" на утримуваних прикордонниками позиціях, як і не спостерігалося режиму припинення вогню з боку росії на протяжності кордону з росією в трьох областях - Сумській, Чернігівській та Харківській. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

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"Якщо говорити про останні дні, під час Великодня, і заяви росії щодо припинення вогню, але фактично з рф цього не відбувалося, це більш імітація того, що росія хоче якогось перемирʼя. Воно там мало тривати близько 30 годин, але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити за допомогою ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, використовував також і БпЛА. Можливо, менше ворог атакував Чернігівщину, але якщо знову ж таки привʼязатися до всієї протяжності кордону з росією в межах цих трьох областей, то ні режиму припинення вогню з боку росії ми не спостерігали. Окремо по лінії фронту, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, також з перших годин фактично обстріли відбувалися", - зазначив Демченко.

"Можливо, ворог менше використовував авіацію, щоб здійснювати авіаудари на всіх цих напрямках. Але знову ж таки повного припинення вогню ми не спостерігали. На окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії щодо атаки на позиції, які утримують військовослужбовці прикордонної служби", - додав речник.

Нагадаємо

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті минулої доби сталося 96 бойових зіткнень на тлі порушення ворогом даної самою ж рф обіцянки про "великоднє перемир'я", найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині та Лиманському напрямку.