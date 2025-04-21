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Припинення вогню з боку рф на кордоні у трьох областях і утримуваних прикордонниками позиціях не спостерігалося - Демченко

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що росія не дотримувалася "великоднього перемир'я". Обстріли та атаки на прикордонників тривали на кордоні у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Припинення вогню з боку рф на кордоні у трьох областях і утримуваних прикордонниками позиціях не спостерігалося - Демченко

росія не дотрималася заявленого "великоднього перемир'я" на утримуваних прикордонниками позиціях, як і не спостерігалося режиму припинення вогню з боку росії на протяжності кордону з росією в трьох областях - Сумській, Чернігівській та Харківській. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі 

"Якщо говорити про останні дні, під час Великодня, і заяви росії щодо припинення вогню, але фактично з рф цього не відбувалося, це більш імітація того, що росія хоче якогось перемирʼя. Воно там мало тривати близько 30 годин, але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити за допомогою ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, використовував також і БпЛА. Можливо, менше ворог атакував Чернігівщину, але якщо знову ж таки привʼязатися до всієї протяжності кордону з росією в межах цих трьох областей, то ні режиму припинення вогню з боку росії ми не спостерігали. Окремо по лінії фронту, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, також з перших годин фактично обстріли відбувалися", - зазначив Демченко.

"Можливо, ворог менше використовував авіацію, щоб здійснювати авіаудари на всіх цих напрямках. Але знову ж таки повного припинення вогню ми не спостерігали. На окремих напрямках ворог намагався проводити штурмові дії щодо атаки на позиції, які утримують військовослужбовці прикордонної служби", - додав речник.

Нагадаємо 

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті минулої доби сталося 96 бойових зіткнень на тлі порушення ворогом даної самою ж рф обіцянки про "великоднє перемир'я", найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині та Лиманському напрямку.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
Курська область
Сумська область
Реактивна система залпового вогню
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
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