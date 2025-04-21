"Великоднє перемир'я": за добу 96 боїв, найбільше на Покровському напрямку - карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу на фронті зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 39 атак.
На фронті минулої доби сталося 96 бойових зіткнень на тлі порушення ворогом даної самою ж рф обіцянки про "великоднє перемир'я", найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині та Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 21 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 20 квітня, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе.
"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.
На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.
На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників", - повідомили у Генштабі.
"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу21.04.25, 07:44 • 1216 переглядiв
Нагадаємо
Станом на 00:00 після закінчення Великодня російська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню, з посиланням на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".
"Великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню - ISW21.04.25, 02:15 • 11231 перегляд