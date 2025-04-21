"Великоднє перемир'я": за добу 96 боїв, найбільше на Покровському напрямку - карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 96 бойових зіткнень на тлі порушення ворогом даної самою ж рф обіцянки про "великоднє перемир'я", найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині та Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 21 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 20 квітня, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників", - повідомили у Генштабі.

"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу

Нагадаємо

Станом на 00:00 після закінчення Великодня російська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню, з посиланням на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

"Великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню - ISW