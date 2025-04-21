"Пасхальное перемирие": за сутки 96 боев, больше всего на Покровском направлении - карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений. Больше всего враг штурмовал на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 39 атак.
На фронте за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений на фоне нарушения врагом данного самой же рф обещания о "пасхальном перемирии", больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине и Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 21 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 20 апреля, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1882 обстрела, в частности 33 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.
На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Мирное, Грековка, Катериновка, Новое и Ямполовка.
На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"На Курщине за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков", - сообщили в Генштабе.
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Напомним
По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня, со ссылкой на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "характер украинских действий и далее будет оставаться зеркальным".
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