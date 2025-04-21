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"Пасхальное перемирие": за сутки 96 боев, больше всего на Покровском направлении - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 76 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений. Больше всего враг штурмовал на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 39 атак.

"Пасхальное перемирие": за сутки 96 боев, больше всего на Покровском направлении - карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений на фоне нарушения врагом данного самой же рф обещания о "пасхальном перемирии", больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине и Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 21 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 20 апреля, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1882 обстрела, в частности 33 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Мирное, Грековка, Катериновка, Новое и Ямполовка.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курщине за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков", - сообщили в Генштабе.

"Пасхальное перемирие": Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки21.04.25, 07:44 • 1228 просмотров

Напомним

По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня, со ссылкой на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "характер украинских действий и далее будет оставаться зеркальным".

"Пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины о прекращении огня - ISW21.04.25, 02:15 • 11249 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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