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Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии
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"Пасхальное перемирие": Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки

Киев • УНН

 • 636 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 20 апреля российские войска потеряли 670 солдат. Также уничтожено 10 артиллерийских систем и другая техника противника.

"Пасхальное перемирие": Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки

За сутки 20 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 670 солдат и 10 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 941770 (+670) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10679 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22273 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 26659 (+10)
          • РСЗО ‒ 1368 (0)
            • средства ПВО ‒ 1139 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3270 (+30)
                    • крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45324 (+50)
                            • специальная техника ‒ 3859 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".

                              рф нашла объяснение нарушению "перемирия": обвинила Киев в использовании HIMARS20.04.25, 22:40 • 3512 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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