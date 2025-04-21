"Пасхальное перемирие": Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 20 апреля российские войска потеряли 670 солдат. Также уничтожено 10 артиллерийских систем и другая техника противника.
За сутки 20 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 670 солдат и 10 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 941770 (+670) человек ликвидировано
- танков ‒ 10679 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22273 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 26659 (+10)
- РСЗО ‒ 1368 (0)
- средства ПВО ‒ 1139 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3270 (+30)
- крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45324 (+50)
- специальная техника ‒ 3859 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".
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