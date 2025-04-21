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Тиждень напруги та внутрішньої опори: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22–28 квітня
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"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня російські війська втратили 670 солдатів. Також знищено 10 артилерійських систем та іншу техніку противника.

"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу

За добу 20 квітня російські війська втратили на війні з Україною 670 солдатів і 10 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 941770 (+670) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10679 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 26659 (+10)
          • РСЗВ ‒ 1368 (0)
            • засоби ППО ‒ 1139 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3270 (+30)
                    • крилаті ракети ‒ 3148 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45324 (+50)
                            • спеціальна техніка ‒ 3859 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

                              рф знайшла пояснення порушенню "перемир'я": звинуватила Київ у використанні HIMARS20.04.25, 22:40 • 3868 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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