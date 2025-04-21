"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу

За добу 20 квітня російські війська втратили на війні з Україною 670 солдатів і 10 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 941770 (+670) осіб ліквідовано

танків ‒ 10679 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2)

артилерійських систем ‒ 26659 (+10)

РСЗВ ‒ 1368 (0)

засоби ППО ‒ 1139 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3270 (+30)

крилаті ракети ‒ 3148 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45324 (+50)

спеціальна техніка ‒ 3859 (0)

Дані уточнюються.

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