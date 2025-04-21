"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня російські війська втратили 670 солдатів. Також знищено 10 артилерійських систем та іншу техніку противника.
За добу 20 квітня російські війська втратили на війні з Україною 670 солдатів і 10 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 941770 (+670) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10679 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2)
- артилерійських систем ‒ 26659 (+10)
- РСЗВ ‒ 1368 (0)
- засоби ППО ‒ 1139 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3270 (+30)
- крилаті ракети ‒ 3148 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45324 (+50)
- спеціальна техніка ‒ 3859 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".
рф знайшла пояснення порушенню "перемир'я": звинуватила Київ у використанні HIMARS20.04.25, 22:40 • 3868 переглядiв