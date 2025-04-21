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Прекращения огня со стороны рф на границе в трех областях и на удерживаемых пограничниками позициях не наблюдалось - Демченко

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что россия не соблюдала "пасхальное перемирие". Обстрелы и атаки на пограничников продолжались на границе в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Прекращения огня со стороны рф на границе в трех областях и на удерживаемых пограничниками позициях не наблюдалось - Демченко

россия не соблюдала заявленного "пасхального перемирия" на удерживаемых пограничниками позициях, как и не наблюдалось режима прекращения огня со стороны россии на протяженности границы с россией в трех областях - Сумской, Черниговской и Харьковской. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали 

"Если говорить о последних днях, во время Пасхи, и заявления россии о прекращении огня, но фактически с рф этого не происходило, это более имитация того, что россия хочет какого-то перемирия. Оно там должно было длиться около 30 часов, но и по Сумщине, и по Харьковщине враг продолжал бить с помощью ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, использовал также и БпЛА. Возможно, меньше враг атаковал Черниговщину, но если опять же привязаться ко всей протяженности границы с россией в пределах этих трех областей, то ни режима прекращения огня со стороны россии мы не наблюдали. Отдельно по линии фронта, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, также с первых часов фактически обстрелы происходили", - отметил Демченко.

"Возможно, враг меньше использовал авиацию, чтобы совершать авиаудары на всех этих направлениях. Но опять же полного прекращения огня мы не наблюдали. На отдельных направлениях враг пытался проводить штурмовые действия по атаке на позиции, которые удерживают военнослужащие пограничной службы", - добавил спикер.

Напомним 

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за минувшие сутки произошло 96 боевых столкновений на фоне нарушения врагом данной самой же рф обещания о "пасхальном перемирии", больше всего - на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине и Лиманском направлении.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Курская область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Беспилотный летательный аппарат
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